Toque inicial estraga estreia na TCR Portugal

O piloto madeirense, Francisco Abreu, não teve o melhor regresso ao Campeonato Nacional de Velocidade (TCR Portugal) tendo falhado o pódio muito devido a um toque sofrido no início da primeira corrida oficial no Racing Weekend de Braga, que teve lugar este fim-de-semana no circuito Vasco Sameiro.

Integrando a equipa da Sports & You - Peugeot Portugal, e uma vez mais ao volante do Peugeot 308TCR, onde compete no TCR Europe, o jovem madeirense fez dupla com Rafael Lobato, e mostrou ambição, deste o início do evento em conquistar um lugar no pódio. Com o segundo lugar na pole position conquistado na tarde do passado sábado, e após ter alcançado o melhor tempo na primeira sessão de treino livres, Francisco Abreu foi o escolhido, da equipa, para a primeira corrida partindo de um lugar vantajoso da grelha.

Francisco Mora (Cupra), detentor da pole, arrancou mal, e ficou logo à mercê de Parente e do piloto madeirense. A luta pela liderança foi intensa até à chegada da primeira curva, altura em que o Cupra TCR de Mora e o Peugeot 308 TCR do madeirense tocaram-se, deixando o piloto da Veloso Motorsport fora de prova, enquanto o Peugeot do madeirense seguiu, mas com danos na traseira, o que lhe obrigou a uma entrada nas boxes na quarta volta, ficando desde longe dos primeiros lugares. O piloto do DIÁRIO ainda entrou na luta pelos lugares cimeiros mas acabou por terminar no quinto lugar final de uma corrida que seria vencida por Armando Parente.

Já na segunda e derradeira corrida, com Rafael Lobato a substituir Francisco Abreu, a equipa ‘Sports & You’ não teve qualquer’ imprevisto’ com o jovem piloto a levar o Peugeot 306 TCR ao terceiro lugar do pódio e depois de ter estado no segundo posto até à sétima das 18 voltas que marcaram a derradeira corrida. Pedro Salvador veio a ser o vencedor da corrida 2.