Tons de cinema ao Molhe na Pontinha

A 7.ª edição do Madeira Film Festival (MFF) chega ao fim e a organização escolheu um cenário cinematográfico para assinalar a festa de encerramento. É no Design Centre Nini Andrade Silva, no Molhe da Pontinha, que toda a animação alusiva ao certame se desenrola, hoje à noite, com música para todos os gostos.

Nesse sentido, a partir das 23h30 terá inicio a ‘Festa do Cinema’ com performances alusivas à Sétima Arte e o espectáculo ‘Movie Scenes – Live Soundtracks’, seguindo-se a escolha sonora pela noite dentro.

Os realizadores, actores e convidados desta 7.ª edição do festival irão marcar presença nesta festa logo após a exibição do filme das 21 horas, evento que contará com a presença da actriz Maryana Spivak, conhecida pelas participações em películas como ‘Loveless – Sem Amor’ e ‘Glukhar’.

Recorde-se que o filme ‘Loveless – Sem Amor’ foi um dos nomeados para os Óscares, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, estando presente na Madeira a sua actriz principal para apresentar o filme, no Teatro Baltazar Dias, e depois marcar presença na tão aguardada festa.

O espectáculo a acontecer hoje está debruçado sob a temática ‘Movie Scenes – Live Soundtraks’, consistindo na projecção de montagens de cenas de filmes projectadas num ecrã gigante, com a actuação simultânea do grupo que tocará ao vivo as bandas sonoras alusivas às imagens.

Na base do improviso musical, os temas serão executados pelos músicos Ricardo Dias, no contrabaixo, Nuno Filipe, nas teclas, José Pereira com as baquetas da bateria e a voz inconfundível de Carlota Andrade, a “menina prodígio da cena jazz regional”, menciona a organização do MFF.

A ‘Festa do Cinema’ continua depois com o DJ Celso Velosa e os efeitos visuais de Mário Lopes. O acesso ao evento é feito através de uma ‘Guest List’ para o efeito junto da organização ou nas páginas de Facebook do Madeira Film Festival, Design Centre Nini Andrade Silva e Eventos Madeira.