O Nacional fecha esta manhã a temporada de 2017/18, em estilo, com o jogo da consagração, já com a subida garantida e, importante, o título de campeão da II Liga, cujo troféu será entregue ao clube alvinegro pelas mãos do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, que se deslocou à Região para participar na festa.

A recepção ao Vitória de Guimarães está agendada para às 10h15, por forma a que seja possível a transmissão televisiva, sendo que a entrada no Estádio é gratuita. Basta aos interessados dirigirem-se à porta onde será facultado o ingresso de acesso às bancadas.

Tudo aponta, portanto, para uma boa moldura humana, numa grande festa que depois se prolongará no exterior do Estádio da Madeira, com o já tradicional ‘arraial’ de fim de época, com muito para festejar.

Com tudo decidido, Costinha deverá dar minutos de jogo a quem pouco jogou, nomeadamente a Gauther, o único atleta do plantel que ainda não foi utilizado.

Avança campanha de sócios

Entretanto, “porque o amanhã começa já a ser preparado hoje, este domingo será já também dado o ‘pontapé de saída’ na nova temporada no que diz respeito aos sócios do clube”, anunciou o clube alvinegro na página oficial na Internet, assumindo que “o objectivo é ter em cada nacionalista um sócio”.

Sob o lema ‘Todos unidos no regresso à 1.ª’, o Nacional está a oferecer a oportunidade de todos os adeptos serem “sócios com lugar cativo no Estádio por apenas 30 euros por ano (lateral nascente)”.

“Os preços para os restantes sectores do estádio são igualmente atractivos: 60 euros (central nascente) e 120 euros (bancada poente)”, referiu a direcção alvinegra, garantindo, ainda que os valores “poderão ainda baixar de forma significativa se o pagamento for feito anualmente, com um desconto de 10%”.