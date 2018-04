Todos ao estádio!

O jogo de hoje é encarado como um dos mais importantes da época para o Nacional. Os alvinegros recebem a Académica, a partir das 11h45, e o Estádio da Madeira deverá registar uma das melhores assistências de 2017/2018. O momento é convidativo e os responsáveis do Nacional trabalharam nesse sentido, lançando o apelo aos adeptos. O sonho de regressar à I Liga está cada vez mais próximo, mas ainda falta percorrer um caminho que reserva alguns perigos. Com efeito, o factor casa é visto como um aliado de peso na perspectiva de alcançar um lugar de subida, já que a equipa madeirense ainda recebe dois candidatos: Académica (hoje) e Santa Clara (15 de Abril, na 34.ª jornada).

Os indicadores mais recentes fazem aumentar, de forma clara, as expectativas dos adeptos alvinegros. O Nacional atravessa um excelente momento, o melhor da temporada, e é a equipa mais regular nesta altura, não espantando, por isso, que ocupe a liderança da II Liga. Outro aspecto a ter em conta é a capacidade que a equipa de Costinha tem demonstrado nos diferentes momentos, até os mais exigentes, mesmo quando é obrigada a dar a volta ao resultado. Sinal do clima de confiança e optimismo reinante no balneário alvinegro.

A recepção à Académica é uma das derradeiras etapas para atingir o sonho. O campeonato caminha a passos largos para o final e seis equipas resistem na luta pela subida à I Liga. Em caso de vitória, hoje, o Nacional aumenta para oito os pontos a vantagem em relação à Briosa, fugindo, quase de forma definitiva, a um dos adversários directos. A Académica foi uma das poucas equipas a derrotar o Nacional neste campeonato. Foi a 5 de Novembro, por 1-0, em Coimbra. Daí para cá os alvinegros só voltaram a perder uma vez, em Famalicão, a 4 de Fevereiro.

Autógrafos antes do jogo

Os jogadores não convocados vão marcar presença numa sessão de autógrafos na loja do Nacional, junto ao Estádio da Madeira, antes do jogo. Entre eles estará Felipe Lopes, que cumpre jogo de castigo, hoje, diante da Académica. É a única baixa no plantel orientado por Costinha.

Para o jogo desta manhã, os estudantes têm entrada gratuita, mediante a apresentação do cartão.