Toca a mexer

Pôr a Madeira a mexer é o mote lançado para que todos se associem ao Dia Mundial da Actividade Física, durante um fim-de-semana. O evento que promove o bem-estar decorre nos dias 6, 7 e 8 de Abril, no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniço, contando com a presença de nove membros provenientes de equipas fitness internacionais, bem como de três prelectores nacionais, onde todos eles, juntamente com os profissionais da Região, irão dar o seu contributo nas mais diversas áreas.

Este evento é aberto a todos os amantes e simpatizantes da actividade física, sejam eles de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, num programa que contempla aulas de fitness, corrida, competição de cross training, circuito de halterofilismo, palestras e ‘workshops’, aulas e actividades para comunidade escolar ou formações de fitness.

O Dia Mundial da Actividade Física na Madeira conta assim com 13 convidados especiais, neste caso em particular Bettina, da equipa nacional alemã, Gil Dubrasil, proveniente da equipa nacional italiana, Maria Reguera e David Ávila, que fazem parte da equipa nacional espanhola, Eerika Kiuttu e Guilherme Reis da equipa nacional da Finlândia, Felisberto Veiga e Maria Kucharski da equipa nacional de Portugal, Ivens Kucharski, treinador internacional de zumba, Diogo Ferreira, consultor técnico de nutrição do Benfica Lab, Filipe Teixeira, nutricionista e doutorando em Fisiologia do Exercício, e Telma Gonçalves, que irá desenvolver liderança de equipas de Personal Training.

Os preços variam consoante os planos de actividades a que pretenda aderir, com o valor a começar na base dos 2,50 euros, atingindo um ‘tecto’ máximo cifrado nos 18 euros.

Projecto inédito na Região

A grande novidade desta edição, na sequência do acordo com a escola do Caniço, a organização irá colocar em prática um projecto inédito na Madeira, que passa pelo facto de aproveitar a presença dos trainers internacionais a fim de serem facultadas aulas adaptadas à idade das crianças e de toda a comunidade escolar, implementando e incentivando desta forma práticas de vida saudáveis junto dos mais novos.