Títulos regionais vão decidir-se em pleno Dia da Mãe

Comemora-se no domingo, o primeiro do mês de Maio, o Dia da Mãe. Um dia especial, também em termos futebolísticos, pois (quase) tudo se decidirá neste dia 6.

Se o FC Porto tem tudo para, neste dia, festejar a conquista de mais título de campeão nacional e o Nacional pode carimbar a subida, ao nível regional vão definir-se os novos campeões da Divisão de Honra de futebol e da I Divisão de futsal.

Em relação ao ‘desporto-rei’, depois de ter vencido na derradeira jornada, em casa, o Pontassolense, que lhe valeu a conquista do primeiro lugar, a AD Machico joga na Ribeira Brava, a partir das 15 horas, com a equipa local, e se vencer garantirá o título e a mais do que certa subida ao Campeonato de Portugal.

Ainda que não o tenha anunciado abertamente, até porque nestas ocasiões não se deve festejar por antecipação, os responsáveis machiquenses já se inteiraram das condições para regressarem aos campeonatos nacionais, mormente os apoios financeiros que daí recorrem através do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), para além de um eventual reforço da subvenção camarária.

Portanto, se Machico vencer os ‘viscondes’ vai ocupar o lugar da Camacha e Câmara de Lobos, que foram despromovidos aos regionais.

À espera de uma surpresa, isto é, a vitória do Ribeira Brava, que ainda não tem a manutenção matematicamente assegurada - podem descer quatro clubes à I Divisão Regional se nenhum subir ao Campeonato de Portugal -, ficarão o Pontassolense e Portosantense, que ainda têm uma réstia de esperança de terminarem a prova no primeiro lugar.

O Pontassolense precisa de vencer o União B e esperar que Machico perca para recuperar o primeiro lugar, enquanto o Portosantense, numa situação muito mais complicada, necessita que o Pontassolense não vença e que Machico perca para chegar ao título.

A Associação de Futebol da Madeira já anunciou que a 22.ª e última jornada da Divisão de Honra vai jogar-se às 15 horas de domingo e hoje deverá informar que a derradeira ronda da I Divisão de futsal deverá também decorrer no Dia da Mãe, a partir das 19 horas.

Neste particular, há três equipas que ainda podem garantir o título, ainda que o Pontassolense tenha uma larga vantagem sobre os demais. Basta-lhe vencer o Ribeira Brava, o que não deixa de ser um dado curioso, uma vez que a turma ‘visconde’ também estará envolvida no ‘jogo do título’ da Honra com Machico.

Como vai defrontar o penúltimo classificado, a turma da Ponta do Sol tem tudo a seu favor para vencer o dérbi vizinho e festejar um título inédito.

Com os mesmos pontos que o Pontassolense (30), o São Roque do Faial, por não ter vantagem no confronto directo com o líder - perdeu fora (3-2) e empatou em casa (6-6) - precisa de vencer o Canicense e esperar por um deslize de quem comanda para, então, poder festejar. Mas a tarefa não se afigura nada fácil, pois irá defrontar um conjunto que também ainda sonha com o título. Com efeito, a turma do Caniço ‘só’ precisa de vencer o São Roque do Faial e esperar pelo deslize do Pontassolense.