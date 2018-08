Tirar jaulas representará menos 40% da produção de peixe em Portugal

Se o projecto de aquacultura da Ocean Prime para a frente da Ponta do Sol for água abaixo, coisa que não passa pela cabeça de Fernando Monteiro, CEO da empresa de capitais privados, que pretende instalar 20 jaulas (8 numa primeira fase, mais 8 numa segunda e 4 na terceira), será um autêntico ‘travão’ na produção de aquacultura em Portugal, com “consequências graves e directas na...