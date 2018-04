“Tiramos força e capacidade de pensar às crianças”

António Raminhos é outros dos nomes presentes na ‘Conferência da Parentalidade: Pais à Maneira’, um evento que decorre no Casino Park Hotel, no dia 12 de Maio, das 9h30 às 12h40 e das 14h30 às 17h40.

A presença do comediante português vem de encontro aos temas que serão abordados neste encontro, que pretende desmitificar algumas das grandes questões da relação entre pais e filhos.

Que tema vem abordar? O que vou fazer à Madeira é falar um pouco sobre a minha experiência de ser pai e o que gira em torno da minha família, mas também sobre o facto de fazer os vídeos com as miúdas e da relação que tenho com elas. Acho que será mais por aí, no fundo, uma conversa, do que propriamente algo formal, ou uma proposta para alguma coisa.

É difícil ser pai de três Marias? É difícil ser pai. Depois é difícil ser pai de dois e ainda mais difícil de três, e por aí fora. Ter filhos toda a gente pode ter, agora ser pai é mais complicado, pois isso implica abdicar de muitas coisas, sobretudo em prol das crianças. Temos de tentar estar o mais alegre possível, quando às vezes só queremos estar é sossegados. Isso é o mais complicado no meio disto tudo.

As suas filhas sabem que o pai é uma figura pública? É difícil de gerir essa situação? Acho que é uma situação normal. A do meio, no outro dia, até me estava a dizer que os colegas da escola me chamam de ‘totó’. Perguntei-lhe o que achava em relação a isso e ela disse-me que não havia problema nenhum, então pronto, ficou tudo bem. Às vezes elas são abordadas na rua e mantêm o distanciamento em relação às pessoas, ficam sempre mais reservadas, portanto, elas têm consciência que o pai é conhecido, mas ao mesmo tempo sabem que esta é uma profissão como outra qualquer.

Faz os vídeos para ensinar os outros a educar os seus próprios filhos? Não estou cá para ensinar ninguém. Já não o faço com a regularidade que fazia e provavelmente hei de deixar de fazer. Eu não faço os vídeos para ensinar, faço-os para mostrar a minha perspectiva das coisas. Não quer dizer que seja a correcta, nem que seja a ideal, é apenas um modo como fazemos as coisas e para mostrar a minha relação com elas, nada mais do que isso.

Há muito a aprender com os seus vídeos? Não (risos). O objectivo não é ensinar nada, mas simplesmente divertir. As mensagens que recebia passavam fundamentalmente por pessoas a me dizer que aquilo recordava-as da sua infância. Esse é o melhor feedback.

Podemos educar sendo brincalhões, como você é? Passa mais por aí do que pelo resto, porque ser criança é ter criatividade, brincar e explorar. Se eu começar a impor regras a torto e a direito estou simplesmente a limitar a liberdade delas. Tenho a relação que tenho com as minhas filhas e elas nunca me faltaram ao respeito. Farto-me de dizer asneiras em casa, especialmente quando estou a ver futebol, e nunca as ouvi dizer uma asneira. Elas sabem perfeitamente quais os limites e acho que às vezes tiramos força e capacidade de pensar às crianças, com todas as regras que colocamos.

A sua mulher também tem um papel preponderante na educação das crianças, ou não? Como é que as coisas são aí em casa? Sim, claro. Dividimos as tarefas sempre pelos dois. É conforme a situação. Por exemplo, há dias em que eu dou banho à mais pequenina, depois damos banho às duas mais velhas. Há dias em que faço o jantar, noutros a minha mulher. Dividimos sempre as tarefas e é conforme estiver a correr o dia. Acho que a imagem do homem ser o indivíduo que só trabalha e não faz mais nada é mais ligado aos anos 80 do que propriamente agora.

O que ambiciona em relação ao futuro das suas filhas? Sobretudo, que nunca sintam a necessidade de ter de me provar o que quer que seja, porque a partir do momento que tenham de me provar alguma coisa é sinal que eu não as amei o suficiente por serem quem são. Apostamos sempre na educação, mas se uma filha minha não quiser ir para a faculdade, por mim pode trabalhar ou ser o que quiser, desde que seja feliz.

Consegue gerir o trabalho com a presença paternal ou é muito árduo? Às vezes é. Quando tenho de passar dois ou três dias fora de casa é difícil, mas quando estou em casa, estou mesmo. Não me ocupo de outra maneira. Divido muito o meu tempo entre o trabalho e o estar em casa com a minha família, por isso, quando estou em casa dedico muito tempo às minhas filhas. Quando elas me pedem para brincar eu brinco e outras vezes sou eu que quero brincar com elas. Não saio muito à noite nem vou a eventos sociais, por isso tento sempre conciliar tudo da melhor forma.