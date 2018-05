Tiago Pestana é campeão nacional

Tiago Pestana, atleta do Clube Karaté do Caniço (CKC), conquistou no passado sábado o título de campeão nacional de karaté, no decorrer do campeonato destinado aos escalões de infantis, iniciados e juvenis, realizado na Póvoa de Varzim.

O jovem madeirense sagrou-se campeão na vertente kumite, no escalão de iniciados -30 kg. Tiago Pestana foi ainda 5.º classificado na vertente de kata.

De resto, na vertente de kata, Gonçalo Coelho (ASKKSA) foi 3.º classificado na prova de infantis. Depois de perder na 1.ª eliminatória e de ter sido respescado, o madeirense ganhou as quatro eliminatórias seguintes, por 4-1, 3-2, 5-0 e 4-1.

Nadja Pilco, do mesmo clube, esteve em excelente nível, repetindo o terceiro lugar do ano passado em iniciados femininos. Após ter perdido na 3.ª eliminatória com a campeã nacional Emma Barros por 4-1, a madeirense ganhou o combate para a repescagem por 3-2. Já Ana Coelho (CKC) perdeu na primeira eliminatória, tendo vencido apenas uma eliminatória da repescagem.

Em juvenis, Gonçalo Pilco (ASKKSA) ganhou o bronze, depois de vencer, no combate de acesso para o 3.º lugar, o seu colega Bernardo Lopes, por 4-1. Este último terminou no 5.º lugar no mesmo escalão. Finalmente, João Nunes (Escola Santa Cruz) perdeu na primeira eliminatória e não foi repescado.

Em kumite, no escalão de iniciados -54kg, Lourenço Sousa (CKC) foi 5.º classificado, ao passo que o seu colega de equipa João Moreira, em -44 kg, conseguiu passar a primeira eliminatória da repescagem, mas perdeu logo em seguida.

De resto, em juvenis femininos, Margarida Teles (CKC) não conseguiu passar à segunda eliminatória e nos masculinos Pedro Rodrigues (Machico) foi 5.º em +60 kg. No mesmo escalão, mas na categoria -55 kg Bartolomeu Batista (CKC) foi derrotado na primeira eliminatória.

No mesmo escalão, João Castro (Naval) perdeu os dois combates, enquanto o seu colega de clube Lucas Oliveira viria a perder no primeiro encontro. Carlota Sargo (ADM), por seu lado, alcançou o 7º lugar, após ter disputado a repescagem, enquanto João Nunes (Escola de Santa Cruz) foi 7.º classificado na categoria -45 kg. Na mesma categoria, o seu colega de clube Gabriel Ferreira perdeu na primeira eliminatória.

Finalmente, Inês Ascensão (São Roque) perdeu na primeira eliminatória e não foi repescada, enquanto a sua colega Mafalda Gonçalves foi derrotada na primeira eliminatória e, depois, na primeira fase de repescagem.