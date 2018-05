Tiago Li luta pelo sonho dos J.O. da Juventude

Depois de ter conquistado no passado domingo mais um título de Portugal em ténis de mesa, ao sagrar-se campeão de sub-21 na prova de singulares e pares, Tiago Li recebeu agora a notícia que está convocado para representar a selecção nacional na qualificação olímpica da Juventude-‘Road to Buenos Aires 2018 YOG’.

O sonho de poder estrear-se nos Jogos Olímpicos da Juventude que se disputam entre 6 a 18 de Outubro de 2018 na Argentina, tem lugar já no início de Junho, dia 1 e 2, onde o atleta do CD São Roque irá participar na derradeira fase de qualificação.

Com apenas 15 anos, o jogador madeirense continua a amealhar grandes feitos internacionais.

De referir que esta época, Tiago Li já se sagrou três vezes campeão nacional nas vertente de pares seniores masculinos, pares sub-21 masculinos e em singulares sub-21. Apesar de ter apenas 15 anos o jogador é já o número 1 da seleção nacional de sub-18.

Já no ainda curto palmarés no ténis de mesa, o jovem sãoroquino apresenta títulos nacionais em iniciados, infantis, cadetes, juniores, sub-21 e seniores), sendo persença assídua nas seleções nacionais e integrando projectos europeus para jovens. Em termos internacionais, em 2017 o mesatenista madeirense venceu em Agosto o Open de Hong Kong, tendo vindo a ser o nono melhor jogador do ranking europeu de cadetes.

Madeira com nove pódios nos Nacionais de sub-21 e cadetes

Quanto à competição, do passado fim-de-semana, a cidade do Seixal recebeu os Campeonatos Nacionais de cadetes, sub-21 e veteranos, com a comitiva madeirense a conquistar um total de nove pódios, com destaque para dois títulos nacionais de Tiago Li, e Tiago Li/Vítor Amorim, dois títulos de vice-campeã e ainda cinco medalhas de bronze. Veja o quadro em baixo.