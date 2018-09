Tiago Li alcançou ontem a sua primeira vitória no Top 10 Europeu de Jovens, que decorre no Pavilhão dos Desportos de Vila Real.

O madeirense, n.º 33 do ranking europeu de sub-18, derrotou o russo Lev Katsman (n.º 9) por 4-1, com parciais de 11-9, 11-6, 8-11, 11-4 e 11-3. Esta foi a única vitória entre os portugueses no 2.º dia de competição.

Antes disso, Tiago Li já tinha estado...