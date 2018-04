Tiago Li foi eliminado na Croácia

O jogador madeirense Tiago Li foi ontem afastado do Open Internacional da Croácia de ténis de mesa, quarta prova pontuável para o Circuito Challenge da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF), que se disputa na cidade de Zagreb.

O jogador do São Roque perdeu o confronto os 32/avos de final da competição frente ao russo Ivan Nikulin (número 36 do ranking mundial de sub-21), ficando assim fora do quadro final. Ainda assim, Tiago Li ofereceu uma excelente luta ao adversário, perdendo apenas por 2-3, com parciais de 5-11, 5-11, 11-7, 11-8 e 5-11. Apesar de ter estado em desvantagem por 0-2, o jovem madeirense igualou o confronto a dois, no entanto o atleta russo, mais experiente, conseguiu fechar o encontro a seu favor.

Recorde-se que Tiago Li havia alcançado o mapa final depois de se classificar no segundo lugar do grupo de qualificação: depois de perder com o espanhol Joan Masip por 1-3, o júnior do São Roque impôs-se no confronto com o croata Mario Banik, por 3-1.

Tiago Li aproveitou esta presença em Zagreb para participar em dois torneios distintos, bem como para a realização de um estágio. Recorde-se que no passado fim de semana alcançou o segundo lugar na prova de juniores masculinos no Open Opatija Milenij.

Refira-se que Tiago Li é um dos trunfos que o São Roque tem para o encontro de amanhã (15 horas) com o Juncal, que marca o arranque do ‘play-off’ da I Divisão masculina.