O madeirense Tiago Li terminou ontem com derrotas a sua participação no Top 10 Europeu de Jovens 2018, prova disputada no Pavilhão dos Desportos de Vila Real.

Frente aos melhores jogadores jovens europeus, o atleta do São Roque (33.º do ranking de juniores) sentiu alguma dificuldade em se adaptar ao elevado nível competitivo, conseguindo, ainda assim, somar um triunfo categórico...