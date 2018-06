Tiago Li cai nos ‘quartos’ da qualificação dos ‘JOV’

O jogador madeirense Tiago Li não foi feliz na participação na penúltima etapa de qualificação de ténis de mesa para os Jogos Olímpicos da Juventude 2018, disputada na cidade de Markham, no Canadá.

O jogador do São Roque (n.º 68 do ranking mundial de juniores), que tinha vencido o colombiano Santiago Montes por 4-0 (11-3, 11-7, 11-6 e 11-8) no seu primeiro confronto, disputado na sexta-feira, viria, ainda no primeiro dia, a sair derrotado do confronto com o húngaro Andreas Csaba (62.º do ranking), na ronda dos quartos de final, por 2-4 (8-11, 10-12, 11-9, 11-4, 5-11 e 9-11).

Ontem, o jovem internacional português teve pela frente Josh Chua, jogador de Singapura, n.º 138 do ranking, tendo vencido por 4-3 (9-11, 9-11, 12-10, 12-10, 11-8, 14-16 e 11-9), num encontro muito equilibrado e difícil.

Tiago Li qualificou-se, assim, para a ronda dos oito melhores, mas aí enfrentou o polaco Artur Grela (29.º do ranking), tendo sido afastado da competição, ao perder por 1-4 (9-11, 8-11, 6-11, 12-10 e 8-11).

Ainda assim esta foi uma boa participação do atleta madeirense, que junta esta etapa ao seu processo de desenvolvimento, que passará a curto prazo por preparar da melhor forma a presença nos Campeonatos da Europa de Jovens.