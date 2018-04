Tiago Li alcança vitória no Open da Croácia

O jovem madeirense Tiago Li estreou-se ontem a vencer no Open da Croácia, prova do circuito mundial Challenge que se está a realizar em Zagreb.

O ainda atleta júnior, do CD São Roque, despediu-se da fase de grupos no escalão de sub-21 ao vencer o croata Mario Banek, por 3-1, com os parciais de 11-9, 11-9, 9-11 e 11-6. Sem dúvida um triunfo importante do madeirense que assim conseguiu o feito de atingir o mapa final na prova de singulares.

Já hoje e na primeira ronda da fase final, nos 32 avos-de-final, tiago Li irá medir forças com o russo Ivan Nikulin, actualmente o n.º 36 do ranking mundial no escalão de sub-21.

Refira-se que Tiago Li marca pela primeira vez presença numa prova sénior do circuito mundial.