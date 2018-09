É já na próxima sexta-feira que chega ao Funchal aquela que será a 3.ª edição da Feira Social e Solidária, organizada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. Desta feita, a grande novidade, para além do local, é a presença de um artista nacional de renome. O certame vai decorrer na Praça do Povo, dias 21 e 22, com actuação do músico Tiago Bettencourt.

O intérprete...