Tiago Almeida já está a treinar

Recuperado de um traumatismo cranioencefálico, resultado de um choque de cabeça com Felipe Lopes no dérbi com o Nacional, que se disputou a 11 de Abril, Tiago Almeida já está a trabalhar sem limitações, pelo que poderá dar o seu contributo à equipa este sábado, no embate com o Sporting da Covilhã, relativo à 35.ª jornada da II Liga.

Numa fase mais atrasada da recuperação está o avançado Luan Santos, que recupera de um estiramento muscular na coxa, estando, por isso, em dúvida para o embate com os serranos.

De fora do encontro de sábado, que se disputa a partir das 16 horas, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, à porta aberta, ficará Nuno Lopes, que completou um ciclo de cinco cartolinas amarelas no embate da última ronda, em Viseu.

Em sentido inverso, regressa à equipa Pathé Ciss, que foi expulso no dérbi, quando o encontro caminhava para o fim, por agarrar um avançado contrário, Ricardo Gomes, que seguia isolado para a baliza.

Registe-se ainda que o União está a preparar o embate com o Covilhã à porta fechada, longe de olhares indiscretos. f.s.