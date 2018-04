Tiago Abreu termina Europeu em 25.º lugar

Terminou ontem a participação dos velejadores madeirenses no Campeonato da Europa de Bic Techno Plus 293, que decorreu na cidade de Mondello, na ilha italiana da Sicília. Com Tiago Abreu, do Centro Treino Mar, a confirmar-se no último dia como o melhor representante português nesta competição.

E este último dia foi particularmente duro para os participantes na frota de ouro, que integra Tiago Abreu, que tiveram que enfrentar quatro regatas. O madeirense conquistou um 21.º, dois 24.ºs e um 25.º lugares, o que lhe permitiu garantir a 25.ª posição final.

Na frota de prata, André Pereira, também do CTM, perdeu quatro posições relativamente à véspera, uma vez que não obstante ter obtido um 12.º e um 25.º lugares, acabou por ser penalizado pelo 40.º lugar da última regata.

Nesta mesma frota de prata, Tiago Sousa (Clube Naval do Funchal) foi 36.º, depois de obter um 36.º e um 28.º lugares, aos quais juntou um abandono. Rodrigo Ferreira (CTM) classificou-se uma posição abaixo, tendo neste último dia sido 24.º, 32.º e 36.º classificado.

Finalmente, nos femininos, Laura Pontes (CTM) terminou no 45.º posto final, tendo apenas conseguido competir numa das regatas de ontem, onde obteve o 30.º lugar da classificação.

Hoje realizam-se as finais, nas quais participam apenas os dez primeiros classificados de cada categoria, naturalmente sem qualquer madeirense presente.