Tiago Abreu garante Jogos da Juventude

O velejador madeirense Tiago Abreu, do Centro Treino Mar (CTM), garantiu ontem a qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude, no último dia do Campeonato da Europa de Bic Techno Plus 293, que se disputou na cidade de Mondello, na Sicília (Itália).

O jovem madeirense conseguiu segurar o 25.º lugar na única regata do dia da frota de ouro, impondo-se ao espanhol Angel Valle, que era o seu grande adversário nesta qualificação. Tiago Abreu foi 27.º nesta última regata da competição, contra o 14.º posto do espanhol, que, no entanto, não o conseguiu ultrapassar.

Além de Portugal, qualificaram-se ainda a Rússia, Holanda e Polónia.

Relativamente aos outros madeirenses, na frota de prata André Pereira (CTM) finalizou no 27.º lugar, depois de somado um 28.º, um 34.º e uma desclassificação. Tiago Sousa (Clube Naval) foi 32.º classificado, ao alcançar um 17.º, um 20.º e um 29.º lugares neste último dia, enquanto Rodrigo Ferreira (CTM) foi 37.º na sequência de duas desclassificações e de um 27.º lugar. Nos femininos, Laura Pontes (CTM) foi 42.ª classificada, depois de obter um 16.º e um 21.º lugares nas regatas finais.

Refira-se que, ao contrário do que foi anunciado, a competição apenas encerrou ontem, já que não houve lugar à disputa da ‘medal race’.

“Culminar de bastante trabalho”

No final, o jovem madeirense confessava-se muito satisfeito por ter atingido esta presença nos Jogos Olímpicos da Juventude.

“Sinto-me muito feliz, as coisas acabaram por correr bem, porque não estava à espera de me qualificar”, referiu Tiago Abreu, acrescentando que se trata “do culminar de bastante trabalho “.

Esta foi, também, a primeira vez que o atleta do CTM conseguiu qualificar-se para a frota de ouro. “O nível é bastante mais alto, estão presentes os melhores velejadores da Europa e é uma prova difícil”, sublinha Tiago Abreu.

O atleta reconhece que a presença em Buenos Aires se trata de uma meta “bastante importante, que me deixou bastante contente”.