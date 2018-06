The Vine vence 2.ª prova do circuito empresas

Disputou-se ontem no Campo de Golf Santo da Serra o segundo torneio da quarta edição do Circuito de Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO de Notícias 2018. As condições meteorológicas não foram fáceis, vento forte com rajadas de 70 km/h, mas mesmo assim as 28 equipas (112 jogadores) não desistiram e defrontaram as dificuldades.

Quanto aos resultados, destaque para a prestação da equipa The Vine, constituída pelas duplas Ricardo Antão/Norberto Henriques e Fernando Vieira/António Henriques.

Esta formação, que é a campeã em título, somou 79 pontos, 40 através do par Ricardo Antão/Norberto Henriques e 39 pela dupla Fernando Vieira/António Henriques. Um somatório que lhes permitiu sagraram-se vencedores desta segunda prova do torneio, com uma vantagem confortável de quatro pontos para a equipa Jolimar, constituída por Ana Bento/Afonso Bento (44 pontos) e Ana Bela Camacho/José António Camacho (31 pontos), que totalizaram 75 pontos.

De referir que o melhor resultado do dia, foi alcançado pelo par Ana Bento/Afonso Bento com uns fantásticos 44 pontos.

Ricardo Abreu/Rodrigo Ulrich (39 pontos) e Jonathan Fletcher/Peter Booth (34 pontos), em representação da equipa NOS Madeira, encerraram o pódio, somando 73 pontos.

A disputa pelo título da empresa campeã de 2018, volta no próximo dia 7 de Julho, com o terceiro torneio pontuável para este circuito.