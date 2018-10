É o mais novo pub irlandês, que surge mesmo no centro da cidade do Funchal. Chama-se The Irish Pub Sports Bar, fica localizado na Rua das Fontes n.º 28, por baixo do restaurante Il Vivaldi, e apresenta-se como “o lugar ideal para provar uma dúzia de variedades de cervejas, entre as belgas Duvel e Chimay, a alemã Franziskaner, as irlandesas Guinness e a Kilkenny e a norte-americana...