‘Terra à Vista’ no encerramento do Festival Teatro de Machico

É com uma “singela história machiquense” trazida à cena pelo grupo anfitrião, o Grupo de Teatro de Machico, que termina, este fim-de-semana, a edição 2018 do Festival de Teatro de Machico.

A peça ‘Terra à Vista’, com texto e encenação de Luís Costa, trata-se de uma recriação dos acontecimentos mais marcantes da história daquela localidade, comemorativa dos 600 anos do achamento da ilha, que sobe ao palco do Fórum Machico, este domingo (28 de Outubro), pelas 18 horas.

O encerramento do festival contará também com a colaboração dos Mimos e do Grupo de Teatro de Rua Bolo do Caco, que apresentará uma peça (‘Olimpíada do Livro’) à entrada do Fórum, pelas 17h30, antecedendo a peça principal.

Antes da recta final, poderá ainda assistir, pelas 21 horas, deste sábado (27 de Outubro), à peça ‘Um homem só’, do Teatro Experimental do Funchal.

Trata-se de uma adaptação do romance ‘Uma Tragédia Portuguesa’, de João França, encenada por Eduardo Luíz, que promete transportar os espectadores para um cenário decorrente da ditadura do Antigo Regime e do pós-Revolução dos Cravos, habitado por Pedro dos Anjos, um emigrante clandestino, refractário, desertor da guerra do ultramar e anti-herói desta história.

Os bilhetes para cada peça custam 3,50 euros, sendo vendidos a 3 euros cada se comprados ingressos para os dois espectáculos (de dia 27 e 28).

De referir ainda que o Festival de Teatro de Machico contou este ano com a participação de oito grupos, que apresentaram, durante os fins-de-semana de Outubro, vários géneros teatrais no Fórum Machico.

Santa Maria da Feira, Leiria, Idanha-a-Nova, Vila do Conde, Porto Santo, Funchal (TEF) Ponta do Pargo (4litro) e Machico, foram as regiões representadas. E.F.