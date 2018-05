Teresa Gonçalves Lobo presente na JustLx

Teresa Gonçalves Lobo está representada juntamente com Eva Díez e Cláudio Garrudo na Just LX, através da galeria das salgadeiras na nova feira de arte contemporânea que decorre no Museu da Carris, em Lisboa, a partir de amanhã. A exposição intitula-se ‘Desse lugar que é o Silêncio’, resulta de uma proposta curatorial de Ana Matos e desenvolve-se em torno do Silêncio como conceito e metáfora. Pode ser vista até domingo no stand A16. Paralelamente, a artista plástica madeirense tem patente ao público desde o passado dia 5 ‘Nowhere Fast’, na Travessa da Ermida, em Belém.

“Quando a ausência vacila / no silêncio e traz de volta / o fogo no regaço”. A estrofe de Maria Teresa Horta do poema ‘Excesso’, incluído no livro ‘Inquietude’, foi escolhida para partilhar o espaço com as fotografias de Eva Díez e de Cláudio Garrudo e o desenho da artista plástica madeirense, “não no sentido de ilustração descritiva do texto, antes como alegorias visuais que se encontram nas palavras desta poetisa portuguesa contemporânea”, refere a galerista Ana Matos. Teresa Gonçalves Lobo é representada pela galeria Waterhouse & Dodd, em Londres, e desde 2014 pela Galeria das Salgadeiras.

No conjunto, a exposição ‘Desse lugar que é o Silêncio’ convoca o visitante para uma experiência a partir da imagem e da palavra, “(...) e do diálogo que propomos entre texto e imagem, que não se inscreve, porém, na ilustração descritiva, antes na interpretação subjectiva e emotiva que poderá, esperamos, suscitar”.

Linhas e pontos são marcas do trabalho de Teresa Gonçalves Lobo. Aqui a artista plástica “apresenta uma obra que, com todas as suas possíveis interpretações, induz-nos desde logo a presença do fogo, de um rasgo de calor que atravessa a negritude, e que nos poderá levar ao regaço de um amor encontrado”, revela a galeria, questionando, dada a essência e infinitude do traço, à pergunta retórica: no princípio era o verbo, ou seria o traço?

Eva Díez explora neste projecto o conceito de casa através da fotografia e para esta ocasião concebeu e instalou a “sua” casa em paisagens desabitadas, onde a presença do Universo se reflecte, em todo o seu esplendor e plenitude, nos próprios espelhos desta estrutura. Cláudio Garrudo veste-se de luz. Em ‘Luz Cega’ “interpela-nos sobre se é a luz que nos cega ou se cegos ficamos pela ‘luz’, o que, podendo ser uma redundância, não o é pelo sentido que lhe está subjacente. A diferença está, pois, no sujeito da acção e na intenção que a suporta, neste que é um convite à reflexão e à pausa.”

‘Desse lugar que é o Silêncio’, convida a Galeria das Salgadeiras, “fala, sobretudo, de sentimentos e assenta, neste contexto, numa perspectiva mais abstracta, porque se encontra além do real, com todas as suas idiossincrasias, convidando o espectador a desvendar os seus sentidos e mistérios.” A exposição pode ser visitada amanhã entre as 15 horas e as 22 horas; na sexta-feira e no sábado entre as 13 horas e as 22 horas; e no domingo entre as 12h e as 18 horas.

Paralelamente, Teresa Gonçalves Lobo está com Thomas Mendonça e Sven Pritzkoleit na Travessa da Ermida, em Belém. A curadoria da exposição inaugurada no passado dia 5 de Maio é de Miguel Matos, fundador da revista Umbigo. Pode ser vista até ao dia 20 de Junho entre as 18h e as 20 horas.

‘Nowhere Fast’ é um projecto que se insere na recentemente denominada corrente Scent Art que envolve a criação de uma experiência olfactiva, neste caso a partir de uma canção icónica dos anos 80, apresenta a organização. “A energia, o fogo, a combustão e o desaparecimento da experiência como algo efémero, são os pontos de partida para a instalação”. Música, cheiro, escultura, desenho e vídeo conjugam-se numa experiência envolvente, que destaca o desenho da artista madeirense, representada por três grandes formatos a pastel e carvão sobre papel.