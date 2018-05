Teresa Gonçalves Lobo leva ‘is’ a Bruxelas

As ‘linhas’ e os ‘is’ de Teresa Gonçalves Lobo desenham e pontuam o universo artístico desta pintora e desenhadora madeirense e constituem-se como referência do trabalho da artista plástica que a partir da próxima semana dá novo passo na internacionalização com a abertura de ‘Teresa Gonçalves Lobo - Dessin et Gravure’ em Bruxelas. Uma selecção de desenhos de pequeno e grande formatos e gravura estarão patentes ao público em geral a partir do dia 8 de Junho na Casa do Brasil, do dia 7 para convidados. A exposição individual pode ser vista até ao dia 29.

“Teresa Gonçalves Lobo, herdeira da tradição que em Portugal une pensamento e visualidade privilegiou na sua escrita de signos plásticos, uma letra emblemática da sua criação de jovem calígrafa ocidental alimentada pela sedução do Oriente. A letra i “em pessoa” é a protagonista da sua incursão nos mistérios do alfabeto. Tal como Alice, a artista passa para o outro lado das suas formas conhecidas, elegendo esta letra pessoana pela variedade das suas aparências, que tal como no caso do imortal poeta se resumem a uma única essência, espelho íntimo da perplexidade humana”, escreve Maria João Fernandes, crítica de Arte (AICA - Associação Internacional de Críticos de Arte) e poeta.

Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Espanha são outros destinos onde Teresa Gonçalves Lobo já mostrou o seu trabalho, a par de galerias e outros espaços em Portugal onde regularmente mostra as suas obras. Estas em particular fazem parte da série da família dos ‘is’. “Um trabalho que tem vindo a ser materializado em desenho, mas igualmente através da gravura, escultura e design”, escreveu Monica Musoni, responsável por esta exposição, destacando a “carreira artística consistente” que Teresa Gonçalves Lobo tem construído.

Além de ser representada pela Galeria das Salgadeiras, em Lisboa, a artista madeirense radicada em Lisboa é também representada pela galeria Waterhouse & Dodd, em Londres, e está representada em colecções públicas e privadas, nacionais e internacionais.