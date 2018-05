Teófilo Cunha paga calote deixado por Carlos Pereira

A Câmara Municipal de Santana foi condenada a pagar cerca de 69 mil euros que estavam por saldar há mais de uma década a uma empresa de construção civil, devido a trabalhos realizados para a autarquia. O valor em causa está relacionado com horas de máquina utilizada em serviços solicitados durante o mandato de 2001 a 2005, o penúltimo do então presidente Carlos Pereira. Na altura o autarca do PSD não terá concordado com o número de horas facturadas pelo que recusou pagar o montante apresentado.

Esse calote acabou por atravessar o mandato do também social-democrata Rui Moisés, tendo perdurado até ao passado mês de Abril. Porque só recentemente o empreiteiro decidiu avançar com acção judicial para forçar a autarquia a pagar o valor devido, acrescido de juros de mora. A indemnização reclamada rondava os 90 mil euros.

O tribunal deu razão ao empreiteiro, ‘obrigando’ assim o executivo CDS a ter de pagar a dívida deixada pelo PSD. Teófilo Cunha ainda conseguiu poupar os cerca de 20 mil euros de juros, ao propor pagar de imediato ‘apenas’ os 69 mil euros de capital e vez de recorrer da sentença para instância superior, interpondo recurso. Que na prática poderia demorar vários anos até haver decisão. Entre receber agora o dinheiro ou arriscar ter de esperar mais anos, além do risco da sentença poder ser alterada, o empreiteiro terá jogado pelo seguro, concordando com a proposta do executivo camarário. Decisão que acabou assim por ‘contentar’ as duas partes: o empreiteiro recebeu o valor do capital e o autarca poupou os milhares de euros em juros.

“Esse pagamento feito a 30 de Abril foi referente a uma despesa feita no mandato 2001 a 2005 em que a Câmara foi condenada, agora, a pagá-lo. Perdemos a acção mas ainda conseguimos renegociar o pagamento da dívida, reduzindo os juros que o empreiteiro solicitava, que era na ordem dos 20 mil euros, e pagamos os 69 mil euros de capital”, esclareceu Teófilo Cunha.

Apesar do resultado desta sentença ter sobrado para a gestão da governação CDS, quem terá sido fortemente criticado pelo juiz foi o antigo presidente da Câmara, Carlos Pereira, que terá confirmado a realização dos trabalhos, só não estava de acordo com os valores facturados e por isso teimou na recusa em pagar as horas de máquina se serviços que terão sido prestados na freguesia da Ilha.

Porque o empreiteiro tinha alguns documentos, e a autarquia nada tinha de prova que pudesse contrariar o queixoso, Teófilo admitiu ao DIÁRIO que foi o próprio a sugerir ao empreiteiro que recorre-se à via judicial para (tentar) recuperar o dinheiro. Porque de outra forma seria impossível a autarquia pagar, por falta de cabimento orçamental. Foi o que fez: “Avançou com processo em tribunal e ganhou”.

Esta não é a primeira vez que o executivo de Teófilo Cunha viu-se obrigado a pagar coisas que sobraram de mandatos anteriores, limitando assim o investimento na presente governação.

No final do ano passado foram pagos mais de um milhão de euros à custa do Plano de Saneamento Financeiro assinado em 2009, altura em que a autarquia estava em falência técnica com uma dívida de 14 milhões de euros.

No início do mandato anterior foram outros 50 mil euros devolvidos ao IFAP devido a irregularidades na construção de caminho agrícola na freguesia da Ilha. Foi quanto custou trocar um aqueduto por manilhas.