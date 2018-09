Tentugal teve no domingo cinco minutos de fama

Muito provavelmente a maioria dos adeptos do Marítimo nunca ouviu falar de um tal João Tentugal. No domingo o jogador português teve, de uma forma inesperada, os seus cinco minutos de fama, quando, uma hora antes do embate dos verde-rubros com o Sporting, na jornada inaugural da Fase de Grupos da Taça da Liga, foi anunciado no ‘onze’ de Cláudio Braga. A surpresa ainda era maior,...