Tentou furtar 200 euros em calças de ganga

Um jovem foi detido pela Polícia de segurança Pública quando tentava furtar uma grande quantidade de calças de ganga de uma loja localizada no centro do Funchal.

O furto aconteceu numa loja de pronto-a-vestir, na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal, após a hora do almoço. O homem terá tentado passar a linha de caixa, com uma embalagem com roupa, sem pagar. As funcionárias aperceberam-se do sucedido e contactaram a PSP.

No entanto, enquanto os agentes não chegavam ao local, o homem com cerca de 25 anos começou a mostrar-se agressivo, recusando-se a colaborar.

Quando a polícia chegou à loja, apercebeu-se de que o homem tinha em sua posse uma embalagem com vários pares de calças de ganga que, no total, ascendiam a quase 200 euros.

A PSP procedeu à detenção do autor desta tentativa de furto e transportou-o ao Comando Regional para ser identificado.

Quanto aos lesados, Os lesados tomaram conhecimento dos seus direitos, pelo que têm agora seis meses para formalizar a queixa, caso assim o entendam.

O furto de artigos de pronto-a-vestir em lojas e de outros produtos em supermercados é prática que regista alguns casos ao longo dos meses, com dissimulação dos artigos na roupa e sacos de compras, bem como através da remoção dos alarmes.