As equipas madeirenses do CD São Roque (masculino) e da ACD Ponta do Pargo (feminino) fazem, este fim-de-semana, a sua estreia na época 2018/2019 em ténis de mesa e logo com a participação numa das mais importante prova das competições europeias, a na Taça ETTU.

Depois da presença nas meias-finais do Campeonato Nacional da I Divisão masculina e feminina as formações insulares procuram...