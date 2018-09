Ténis consagra campeão de veteranos +60 anos

O ténis regional ainda consegue cativar atletas menos jovens para a disputa de um campeonato regional de veteranos, com idade superior a 60 anos.

O evento, organizado pela Associação de Ténis da Madeira teve como palco os courts do Parque Desportivo de Água de Pena e contou com seis atletas em em representação do Roberto Costa Ténis Clube (RCTC) e do Smash Ténis Clube (STC).

Depois...