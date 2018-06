Tenho saudades do

Se não houver surpresas de última hora, António Fontes deverá amanhã ser eleito presidente do Clube Naval do Funchal (CNF). Figura ímpar da sociedade madeirense, o advogado promete ética e responsabilidade no rigor, disciplina e transparência das contas, cumprimento dos contratos e protocolos em vigor, inovação no modelo de liderança e de gestão do CNF. A escrita, polémica e humorística, já pertence ao passado.

Ainda que o acto eleitoral possa ser impugnado, encabeça a única lista que vai amanhã a votos no CNF. Esperava tantas facilidades? Facilidades? Que facilidades? Eu sei bem das dificuldades que tive para constituir a lista eleitoral cumprindo todos os requisitos legais, estatutários e regulamentares porque se rege, e muito bem, o CNF. A lista foi aceite e estou muito honrado pelas pessoas que a integram. Impugnações do acto eleitoral? Comigo a liderar, o CNF nunca será uma subespécie muito lamentável de ‘Sporting Clube de Portugal’ no formato Bruno de Carvalho. Não tenho nem nunca tive medo de eleições plurais. Mas para fazer uma lista é preciso cumprir a lei, os estatutos e regulamento do CNF.

Mesmo assim, escreveu nas redes sociais que tudo está a ser feito para que a candidatura que lidera não ganhe as eleições, bem como questão de mobilizar os sócios para que votem. Teme jogadas de bastidores? Felizmente que não temo nada quando se está a falar do CNF. Se fosse para falar sobre jogadas de bastidores para impedir a minha candidatura a presidente da direcção do CNF, bem, ocupávamos as folhas todas desta edição do DIÁRIO. A minha candidatura tem um rosto visível, o meu, um emblema visível, o do CNF. Na minha lista não há lugar para ventrículos, marionetas, testas de ferro, planos B, lóbis ou qualquer agenda oculta. Zero jogadas de bastidores. Ponto. É ponto de honra!

Embora tenha experiência de liderança na área desportiva, nomeadamente no comando de conselhos jurisdicionais, a verdade é que o CNF é uma entidade distinta. Está ciente do desafio que tem pela frente? Estou. Licenciado em direito, com pós-graduação em direito do desporto, exercício da advocacia desportiva durante 31 anos, secretário-geral e vice-presidente da Associação de Andebol da Madeira, vice-presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Vela, presidente dos Conselhos Jurisdicionais da Vela, Jet-sky, Atletismo, Judo, Motociclismo e Esgrima não me fazem temer o desafio de liderar o CNF. E apresento uma lista com pessoas altamente qualificadas e conhecedoras da realidade social, económica, financeira e desportiva do CNF. Conheço o CNF bem melhor do que as palmas das minhas mãos.

Quais são as linhas orientadoras para este mandato? Ética e responsabilidade no rigor, disciplina e transparência das contas, cumprimento dos contratos e protocolos em vigor, inovação no modelo de liderança e de gestão do CNF. As medidas concretas estão no programa eleitoral da lista elaborado em co-autoria com o engenheiro Gonçalo Nuno Araújo. Está afixado na entrada da Quinta Calaça e divulgado nas redes sociais. Lamento, mas não foi possível realizar sessões de esclarecimentos como pretendíamos. Uma chatice a que somos totalmente alheios.

Todos os elementos que constituem a lista a que preside serão sempre voluntários ou admite que alguns venham a ser remunerados? Zero remuneração para os elementos dos órgãos sociais, até porque os estatutos e regulamentos do CNF não permitem. Mas mesmo que permitissem, temos um código de honra acordado entre todos sobre essa matéria. Ninguém será remunerado.

Já prometeu que a opinião pessoal vai desaparecer do espaço público, porque não é compatível com a defesa e os interesses do CNF. Mas é possível resistir à tentação de quem foi durante tanto tempo um género de ‘contra-poder’ na Madeira? É! Para mim o tempo da retórica e das palavras acabou. O tempo agora é de acção. E agir em representação do CNF é incompatível com qualquer cor política ou partidária inerentes à exposição pública. A cor agora é apenas a cor dos interesses do CNF e dos seus sócios. Recato público e esmero institucional é o que exige o CNF.

Não tem saudades do ‘Trim Trim’, como muitos leitores do DIÁRIO? Tenho! Aliás, aproveito a pergunta para deixar bem claro o seguinte: deixei de escrever no DIÁRIO de Notícias da Madeira de livre e espontânea vontade. Foram 27 anos de total liberdade de expressão. Negociando palavras e frases, é verdade, mas em total liberdade. Mas chegou o tempo de ceder o lugar a outra pessoa. É-me totalmente indiferente se os leitores do DN têm ou não saudades dos ‘trim-trins’. Nunca escrevi para agradar ou desagradar ninguém. Escrevi sempre o que a minha consciência, bem ou mal, ditava. Pessoalmente, não tenho inimigos, nem partilho do conceito de ódio por ninguém. Não sei se é reciproco, nem me importa saber.

Tem consciência de que muitos sócios do CNF poderão apenas votar contra o candidato António Fontes, por não gostarem daquilo que representa ou representou? Tenho. É um direito que lhes assiste. Desde que votem em consciência, votam sempre bem. É por isso, também, que ando sempre a alardear em privado e em público que ainda não cheguei, nem sei se chegarei, à presidência do CNF. Faz parte de uma idiossincrasia muito minha o respeito pela vontade dos outros.

Está preparado para eventuais críticas? Estou. A critica destrutiva ou construtiva é o meu alimento pessoal e profissional. Detesto elogios. Ninguém cresce e aprende nada com elogios. Quando vejo 99 pessoas a caminhar para um lado, sigo sempre as pisadas daquele que caminha para o lado oposto. O pensamento humano deve muito da sua evolução aos que caminham ‘fora da caixa’. Não é nada por acaso que o arquitecto Paulo David está na minha lista. Ou mesmo o Sérgio Marques que, para além da amizade que nos une, é leal e competente. Ou ainda o Bernardo Tranquada Gomes que é uma pessoa e advogado de grande carácter. No dia em que aceitou integrar a minha lista, chorei interiormente. Penso que qualquer sócio do CNF minimamente inteligente percebe o significado deste gesto do Bernardo Tranquada Gomes. Uma leitura de vida geracional que me tocou fundo.

O que é uma liderança irreverente, que defende na sua candidatura? É uma liderança irreverente na defesa da qualidade do mar concessionado da Quinta Calaça, irreverente ouvindo os utentes, a administração da Marina do Funchal, irreverente na inovação do modelo de gestão do Complexo Desportivo da Nazaré, irreverente na aplicação da ciência e das novas tecnologias (inteligência artificial, nanotecnologia e robótica) como instrumento de gestão ao serviço do CNF, por exemplo, com o voto electrónico e com um sensor de visualização das marés, irreverente no relacionamento humano com os funcionários do CNF sem autoritarismo, irreverente na defesa dos direitos e interesses colectivos, sublinho, colectivos, do CNF e dos respectivos sócios. Sabe, o CNF precisa de irreverência, frontalidade e coragem. Tê-las-á comigo, se lá chegar.

Na síntese do seu programa de candidatura, apresenta o equilíbrio em termos de paridade de género como uma prioridade. Porque está na moda? Não, não e não. Detesto modas. É a convicção firme de que as mulheres têm capacidades inatas de organização, metodologia, ponderação e lucidez absolutamente essenciais a qualquer instituição. Onde um homem já não vê nada, a mulher vê sempre qualquer coisa. E normalmente vê com razão. A paridade foi um requisito que não abdiquei desde o primeiro segundo em que resolvi elaborar uma lista eleitoral para o CNF. Orgulho-me de pensar e agir assim. Não é nada por acaso que a candidata a vice-presidente da direcção da lista que lidero é uma mulher. Fixem o nome porque vale mesmo a pena: Maria do Livramento Brazão Andrade Silva. A ética ao serviço do CNF está nela muito bem corporizada.

A direcção presidida por Mafalda Freitas cessa funções ao fim de oito anos à frente do CNF. Que balanço faz aos dois mandatos? Difíceis nas circunstâncias em que recebeu o CNF. Depois, lá está, é mulher. E uma mulher que dedicou oito anos da sua vida ao CNF. Mas o CNF, salvo qualquer lapso, é o único clube na Madeira que tem a higiénica e democrática regra de limitação de mandados. O que implica saber sair sempre com dignidade. É uma responsabilidade enorme suceder-lhe inovando e renovando profundamente o CNF.

Vai manter os elementos que fazem parte da actual estrutura de trabalho ou vai mudar radicalmente? Não há radicalismos em nada. Vamos genericamente manter, inovando na gestão, funções e forma de trabalhar de cada um. Aliás, será a primeira reunião a ter se for eleito presidente do CNF. Reunir com toda a estrutura interna, ouvir, repito, ouvir, debater e decidir de acordo com os interesses colectivos do CNF. Uma coisa posso garantir: vai haver muita inovação desde que cada um saiba ou apreenda a regra simples da descentralização versus responsabilização. Há muito para inovar nesta área dos recursos humanos do CNF. Mas, repito, não serão toleradas faltas de respeito. Zero.

O seu irmão, José Paulo Fontes, é presidente do Clube de Turismo. O António prepara-se para liderar o CNF. Isto significa que a família Fontes vai ‘tomar conta do mar’? Já estava à espera desta pergunta capciosa... [risos] mas vamos a ela sem travões: o mar não pode ser tomado por ninguém ou família. O mar é deliciosamente livre. Admiro muito o Paulo, muito mesmo, mas estamos nos antípodas em termos de personalidade e visão do mundo. O tempo de mostrar valor agora é todo meu. O dele está nas mãos dos sócios do Clube Turismo. Detesto a eternização do poder e ele sabe disso.

Fará questão de manter boas relações institucionais com outros clubes e entidades públicas, ou vai para a ‘guerra’, na salvaguarda dos interesses do CNF? O esmero das relações institucionais do CNF estará sempre garantido com as entidades públicas e privadas. Mas se for preciso comprar uma guerra na defesa dos interesses do CNF, compro-a. Disso não tenham qualquer dúvida. Águas estagnadas no CNF não é nada comigo.

Quer concretizar melhor o que acaba de dizer? Quero. Na defesa da qualidade do mar do CNF, independentemente do sucesso das bandeiras azuis, da estratégia MaRaM e dos galardões hoteleiros ‘Green Key’, a tolerância será zero enquanto não estiver convencido e vencido de que as principais causas não emergem das ETAR, rede de esgotos, canalizações, estações elevatórias e bombas situadas no perímetro da zona alta turística do Funchal.

E o CNF tem esse poder? O CNF tem o poder e o dever de iniciar esse combate liderando um projecto ecológico da qualidade do mar do Funchal totalmente liberto de lóbis políticos e hoteleiros. Todos dizem-me que é um combate inglório, lírico, mas lá está, acho que o CNF nesta questão da qualidade do mar, deve ser mesmo implacavelmente lírico. Eu nado nele quase todos os dias do ano com o amigo Francisco Xavier e sei muito bem do que falo. Aliás, temos ambos marcas no corpo disso. Há descarregamentos criminosos de dejectos a conspurcar o mar do CNF? Tolerância zero. O mar é o património físico mais valioso do CNF. Nesta matéria do mar, se essa for a vontade dos sócios do CNF, podem contar com a minha total irreverência. Se vai ou não resultar, não sei. Mas é obrigação tentar.