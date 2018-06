“Parar agora de lutar seria uma traição a estes 600 anos de história (...). Desistir não está no ADN madeirense (...) Tenho a certeza de que a luta continua.” A certeza é da sexta pessoa a ser distinguida com a Medalha de Mérito da Região, Alberto João Jardim.

Naquela que terá sido uma das mais curtas intervenções feitas pelo anterior presidente do Governo Regional, Jardim foi fiel a si mesmo e ao que veio a defender ao longo de vários anos. Começou com uma intervenção teórica, em que tentou demonstrar como muitos dos problemas actuais, tanto no País como no exterior, resultam da falta de foco na pessoa humana, para chegar à autonomia da Madeira e à luta que importa manter, por mais autonomia.

Jardim sintetizou os constrangimentos, que os madeirenses têm o direito de ver resolvidos: tratamento restritivo da autonomia no texto da Constituição; fraude constitucional de dizer que o Estado é unitário; a existência de fiscalização preventiva, sinal de colonialismo; falta de posição clara do Estatuto Político Administrativo como apenas sujeito à Constituição.

Nessa linha, Jardim voltou a defender que o Estado deveria assumir a dívida pública da Região e lembrou como e por que foi constituída, nomeadamente para evitar a perda de fundos europeus, não mais recuperáveis. Isto, sem lembrar, lembrando, a dívida histórica. “Sem uma solução para a dívida histórica, será sempre muito difícil o desenvolvimento do Estado português nas ilhas”.

Jardim pediu, igualmente, o referendo a matéria constitucional e a possibilidade de, a nível eleitoral, haver círculos com um central.

A cerimónia de atribuição da medalha teve muita participação, em especial, de pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram a ver com o percurso de Jardim.