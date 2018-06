Tendershore é outra ‘fruta’

Ao vivo é outra coisa e junto ao mar nem tem comparação. O Verão chega apenas no dia 21 deste mês, mas a Tendershore aproveita as ‘abertas’ e antecede aquela que é a festa electrizante pela qual todos aguardam. Com epicentro musical no Complexo Balnear do Lido, a matiné que junta, hoje, os selectors Laura Jones, Emanuel Juanito e Miguel Macedo, contando ainda com o VJ Mário Lopes, abre as portas às 19 horas, perdurando até quando o relógio assinalar as duas da madrugada.

Nesta que é a segunda edição de uma festa que surgiu da sinergia criada entre a Tender Events e a Seashore, está tudo dentro dos conformes para receber os entusiastas que na primeira edição praticamente lotaram o espaço. Foram mais de 1.000 os que acederam participar nesta confraternização, esperando-se o mesmo número nesta segunda jornada realizada ao cair da noite.

Caso queira participar no convívio mais aguardado do Verão informamos-lhe que o preço do ingresso estará à venda na porta do certame, estando o valor tabelado nos 10 euros.

“O local escolhido é fantástico”

“Estou muito excitado por tocar neste evento, como é óbvio”. Esta foi a primeira reacção de Miguel Macedo quanto às expectativas para hoje, nesta que é a primeira vez que marca presença na Tendershore.

“Já ouvi falar muito bem e é uma das festas mais importantes do Verão aqui no Funchal e estou com muitas ‘ganas’, sem dúvida. É um prazer tocar para a Tender”, afirmou o selector nortenho, a residir na Região, e que sobe à cabine “como um passatempo”.

O artista salientou que “é uma honra tocar junto de Emanuel Juanito e Laura Jones”, dado que nunca partilhou a cabine com “esses dois grandes nomes”, frisando igualmente a sua curiosidade em “ouvir as músicas que vão trazer”.

Miguel Macedo esclareceu que esta festa “é importante para a Madeira”, elogiando o trabalho da Tender Events nesse aspecto, dado que na sua opinião “eles têm feito um trabalho incrível, organizando os eventos sempre em locais impressionantes, como este”. O artista foi até mais longe e mencionou que “fazem falta mais coisas deste género” na Região.

Sobre a cabeça-de-cartaz do evento, neste caso Laura Jones, o selector considera que “trazer nomes destes, que as pessoas não estão habituadas a ver de perto, é muito importante e uma forma de mostrar às novas gerações o que há de melhor na electrónica, apesar de hoje existir a Internet e haver uma maior facilidade no acesso a este tipo de música”, embora tenha aproveitado a oportunidade para evidenciar que “ao vivo é outra coisa e faz toda a diferença”.

Sonoridades exclusivas

Emanuel Juanito é outro dos grandes nomes presentes na Tendershore. Para aquele que é considerado por muitos como o ‘senhor’ da música electrónica na Madeira, “as expectativas são sempre as melhores e as mais positivas tendo em conta as edições anteriores”, acreditando firmemente que a iniciativa “vai resultar em pleno”.

“Este tipo de evento nesta fase quente tem tudo a ver”, avançou Emanuel Juanito, destacando os ambientes escolhidos pela Tender pois “são todos pensados ao pormenor e para este género eventos, como é o caso do início da noite, eles têm acertado em cheio”.

Sobre a noite madeirense, a voz da experiência diz que se vivem “outros tempos e há que não esquecer isso”, embora seja da opinião de que o “ambiente nocturno regrediu”.

“Nos tempos em que passava música o público fazia questão de se preparar, em termos de indumentária, e dançavam, hoje é tudo de copo na mão e abanam-se”, lamentou Emanuel Juanito, destacando por isso o papel da Tender.

“Aqui só se ouve música que não passa nas discotecas e eu não entendo porquê que nas discotecas só se toca pimba”, disse o selector, mostrando-se radiante por tocar lado-a-lado de artistas que desconhece. “Não conhecia a Laura Jones, mas por tudo o que tenho ouvido só pode ser boa e é um privilégio tocar ao lado dela e do Miguel”, rematou.