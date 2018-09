Temporada dos Bandolins abre na voz de Vânia

A Orquestra de Bandolins da Madeira abre a temporada artística 2018/2019 com um concerto integrado na Festa do Vinho. A convidada especial é Vânia Fernandes, que dará voz a uma série de temas esta sexta-feira, a partir das 21 horas no Centro de congressos da Madeira.

O programa é diverso e vai mostrar a versatilidade da cantora, assim como colocar em evidência a qualidade artística...