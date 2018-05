Temporada de cinema chega hoje ao fim

O segundo ano do Encontro com o Cinema ficou essencialmente marcado pela consolidação do público, a par das várias estreias regionais de filmes premiados e da diversidade de oferta que tem marcado este projecto dedicado a filmografia independente desde 2016. Hoje é exibido no Centro Cultural John Dos Passos a última sessão da temporada. Em Outubro há mais.

A partir das 21h30 pode ver ‘No intenso agora’, um documentário do brasileiro João Moreira Salles sobre o Maio de 68. A assinalar os 50 anos sobre este marco histórico, o realizador combinou imagens do Maio de Paris e da Primavera de Praga com filmes amadores que a sua mãe fez em 1966 numa viagem à China, em plena Revolução Cultural. O resultado, podemos ler no Cinecartaz, é “um filme-ensaio com uma tonalidade marcadamente poética que, nas palavras do realizador, ‘tenta entender como se chega a perder a capacidade para a alegria’”.

A heterogeneidade de realizadores, linguagens, de países, de correntes de estética são destacados por Pedro Clode, o programador do Encontro. Numa análise aos oito meses de programação, diz que consolidou um público fiel e até trouxe pessoas novas. “Não posso dizer que tenha aumentado, mas que pelo menos está a consolidar um grupo”.

Pedro Clode assume que há um deficit, inferior e mil euros. Cada sessão custa uma média de 150 euros em licenças. O espaço e o técnico são cedidos pela Direcção Regional de Cultura e o projector foi um investimento da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

São os pequenos apoios e as receitas de bilheteira que permitem a sua continuação. Os bilhetes custam na Ponta do Sol 2,5 euros para o público em geral, 1 euro para estudantes e idosos.