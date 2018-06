Tempo encoberto causa sensação de frio

É daqueles que se vinha queixando que o tempo na Madeira tem estado ‘mais frio’ do que é normal para a época? Se calhar a explicação para essa sensação de menos calor na maior parte dos dias desta Primavera, muitas vezes cinzenta, possa estar no facto de o sol ter permanecido demasiado tempo ‘escondido’ atrás das nuvens. Esta poderá ser a razão da ausência dessa sensação de calor, ou, se preferir, de frio que se fez sentir em praticamente todo o mês de Abril e Maio , salvo pontuais excepções. O facto de termos tido muitos dias quase sem impacto directo do sol, pode muito bem ser o factor determinante que tem provocado a ‘falsa’ sensação de frio mesmo durante o dia, e o motivo das muitas queixas daqueles que reclamaram que já há muito que era para estar ‘tempo de praia’.

Contudo, se formos a analisar a evolução da temperatura média do ar registada no Funchal e a consequente variação que a mesma tem tido em relação ao período homólogo dos últimos anos, conclui-se que afinal a temperatura do ar que se tem feito sentir está dentro do registo considerado normal para a época.

Tendo como referência o mês de Abril, os registos dos valores das temperaturas médias do ar desde 1962 a 2018, registados no Funchal e em Porto Santo, comprovam que “os valores registados este ano estão mais próximos dos valores normais (16,9ºC) para o Funchal e (16,5ºC)”, conclui Victor Prior, Delegado Regional da Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O meteorologista faz notar que “tanto no Funchal como em Porto Santo, a temperatura média registada em Abril de 2018 (18,1 °C) e (17,0 °C), respectivamente, foi mais baixa cerca de 1 grau em comparação com 2017”. Reforça contudo que este ligeiro arrefecimento sentido este ano é que deve ser entendido como mais normal para época, por estar mais aproximado aos valores médios considerados normais nesta altura desde há mais de meio século. Sublinha por isso que “esta situação deverá ser considerada positiva em termos climatológicos”.

Se alargamos o âmbito da avaliação aos primeiros quatro meses do ano e comparáramos ao período homólogo anterior, as temperaturas médias registadas este ano no Funchal têm oscilado, alternadamente, desde Janeiro até Abril. “Em Janeiro a temperatura foi (0,2 °C) mais alta, em Fevereiro foi (1 °C) mais baixa, em Março foi (0,4 °C) mais alta e em Abril foi (0,8 °C) mais baixa”, refere o director do IPMA na Madeira.

Porque normalmente o que influência a avaliação comparativa é a diferença sentida em relação ao período homólogo anterior, Victor Prior lembra que “o mês de Abril de 2017 foi o 3º mais quente desde 1962”. Ou seja, o ‘calorzinho’ sentido o ano passado logo no arranque da Primavera é que não foi tão normal quanto isso. Também o facto dos outros quentes meses de Abril terem-se feito sentir num passado ainda recente, “em 2008 e em 2013, ambos com 19,1 °C”, apontou, pode igualmente ter contribuído para fomentar esta sensação de frio que muitos julgavam anormal para a época.

Em Porto Santo, “a temperatura média de Abril de 2018 foi 17,0 °C” quando um ano antes havia sido de 18,1 °C, “a mais alta desde 1962. Desde então foram registados 17 anos com temperatura média mais alta do que em 2018”, concretizou.