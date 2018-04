Tempo de apreciar ‘O último jardim’

José Maria Montero decidiu percorrer os vários cemitérios da Madeira e Porto Santo em busca de ‘vida’. O périplo resultou numa exposição que está patente na galeria Restock, no Armazém do Mercado, aberta ao público no passado dia 19 e que estará patente até ao próximo dia 13 de Maio, associando-se assim às comemorações da Festa da Flor e compilando várias imagens e materiais recolhidos naquele que é o nosso ‘último jardim’.

O artista argentino, mentor do projecto ‘Arte de Portas Abertas’, que dinamizou toda a Zona Velha da cidade do Funchal, quis com este trabalho “fazer referência às flores do cemitério, que são no fundo o último jardim do qual nos recordamos, de alguma forma, quando nos despedimos de alguém”.

“Há várias razões por detrás deste trabalho, primeiro, porque por vezes muitas pessoas associam o cemitério como um lugar triste. Aqui na Madeira, a maioria dos cemitérios parecem-se com jardins, pois muitos dos familiares das pessoas que já faleceram cuidam deles”, afirmou o José Maria Montero, evidenciando uma contraposição neste seu trabalho, pois encontrou “alguns cemitérios quase votados ao abandono e degradados, com flores secas e de plástico”.

De acordo com o argentino, existe assim “uma dualidade entre o facto de alguns cemitérios parecerem-se com jardins, e por outro a tristeza das flores secas”.

Segundo José Maria Montero esta mostra “causa-nos sensações fortes, sejam elas desagradáveis ou de ânimo”, recordando que nestas suas viagens observou vários familiares de defuntos a cuidar dos cemitérios, embora existam “muitos deles que com o passar do tempo, como as pessoas não voltam, ficam ao abandono”.

Festa da Flor para reflectir

A ideia de expor nesta altura do ano faz todo o sentido para sul-americano, que pretende transmitir uma mensagem forte a todos os madeirenses e às pessoas que nos visitam para assistir a um dos maiores cartazes turísticos do ano.

“Teria mais sentido expor nesta altura, mas houve pessoas que me perguntaram o porquê de não expor em Novembro, que é o mês dos defuntos, mas queria fazer um jogo de sentimentos que envolva a Festa da Flor”, referiu José Maria Montero, focando-se “no essencial”, ou seja “que exista uma reflexão”.

“Nesta festa existem flores mortas, que são cortadas para fazer tapetes. Deveríamos cuidar dos nossos jardins e das flores que estão nas estradas todo o ano, não só nesta altura”, alertou.

Vários materiais expostos

A exposição assume-se como um lugar que nos remete para a reflexão da memória, evidenciou José Maria Montero.

Esta mostra é então composta por pequenas reproduções dos jardins nos cemitérios da ilha da Madeira e da ilha do Porto Santo, projecção de imagem dos próprios cemitérios, objectos recolhidos e ainda um caderno fotográfico com imagens dos cemitérios, acompanhado de um elemento floral recolhido num destes ‘jardins’.