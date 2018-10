O Nacional recebe esta tarde o Portimonense, no jogo de abertura da 8.ª jornada da I Liga, um adversário que também foi eliminado da Taça de Portugal, no último fim-de-semana, diante do Cova da Piedade, numa partida em que não foram utilizadas as principais ‘estrelas da companhia’, nomeadamente Nakajima, que ‘partiu a loiça’ na derradeira ronda do campeonato, com o Sporting.

“Mas...