“Temos 22% do mercado mas queremos 40%”

No ano passado, a Remax Portugal teve um crescimento em facturação de 37,3% face a 2016, de 29% de crescimento em número de imóveis vendidos e de 17% de crescimento em número de transacções, tendo terminado 2017 com 110 consultores nos Açores e na Madeira e mais de 6.000 a nível nacional, estando posicionados como líderes incontestados (22%) do mercado. Francisco Falé, director-geral da maior rede imobiliária nacional, esteve na Madeira na inauguração do novo espaço (e maior) da Remax Elite, na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, junto ao Jardim Municipal do Funchal.

Qual a vossa estratégia para a Madeira? Acima de tudo procuramos dar as melhores condições aos nossos agentes e, naturalmente, aos nossos clientes, que são a nossa força de venda. Nesse sentido, quando as equipas crescem é fundamental permitir-lhes que tenham condições melhores. Não fugimos a esta estratégia de crescimento, uma vez que neste momento a Remax Elite representa cerca de 55 agentes na Região Autónoma, pelo que foi necessário criar toda uma estrutura de apoio em termos de serviços, de marketing, de solicitadoria, financeiro, que permita aos agentes andar na rua, desenvolver o seu trabalho, certos de que estão numa marca que lhes proporciona condições de trabalho e para que tenham resultados cada vez melhores.

Este espaço tem 150 metros quadrados, o anterior tinha 80... Temos duas agências Remax Elite no Funchal e tem uma academia, onde os agentes podem estar a desenvolver o seu trabalho de pesquisa quando não estão na rua e onde promovemos acções de formação para que possam melhor cada vez mais os seus resultados. E também temos um ponto de venda no Porto Santo.

Além disso, quais são os critérios que defendem para o mercado regional? Que tipo de empreendimentos, moradias e apartamentos procuram para os clientes? O modelo Remax assenta no recrutamento para criarmos um modelo de indústria dentro das agências, permitindo que estas tenham os seus próprios serviços e acima da média. Na Madeira, depois de um primeiro modelo que acabou por encerrar, o projecto actual foi assumido de forma brilhante por Jaime Abreu e Gil Freitas, e implementaram o modelo de negócio na sua plenitude. Defendemos que temos de ter os agentes mais e melhor formados do mercado, porque só assim conseguimos servir melhoro nosso cliente final que, no fundo, são os proprietários. O nosso modelo assenta basicamente na angariação e, por isso, quanto mais formados e capacitados os nossos agentes estiverem para defender uma angariação e satisfazer o proprietário na sua pretensão, que é a venda do seu imóvel, o bem mais precioso que as pessoas têm ao longo da sua vida, melhores resultados os agentes também vão ter. Nesse sentido, apostamos no mercado habitacional, é o nosso ‘target’, seja empreendimentos, sejam imóveis isolados, e tem sido assim nestes 18 anos em Portugal. A Remax Elite tem cumprido à risca essa selecção de imóveis, procurando ter uma maior fatia do mercado e, obviamente, tendo mais proprietários satisfeitos.

Olhando ao mercado imobiliário, que já passou por um período de crise, percebe-se que neste momento está em expansão... Historicamente, o mercado imobiliário tem ciclos de sete a oito anos, nos quais vai oscilando períodos muito bons com os menos bons. É assim a nível mundial, nas duas economias mais desenvolvidas neste mercado, os Estados Unidos e o Canadá, e em Portugal não é diferente. Já tivemos três momentos menos bons no mercado nestes 18 anos e, felizmente, pela força da marca, pelos agentes que temos e pelas agências e representação por todo o país, temos conseguido sobreviver a essas crises e, neste momento, efectivamente, estamos num momento muito, muito bom. É um mercado que está extremamente confiante, onde há uma enorme rotatividade de imóveis e que as pessoas identificam, também, como um investimento seguro. Não só quem está à procura de uma casa para viver, mas também para investir, para ter um rendimento face àquilo que a banca nos oferece. Há muita procura e, ao contrário do que se possa pensar, não é um mercado muito virado para o estrangeiro, mas sim com 90% das transacções a serem feitas a nível nacional. Há, é verdade, uma grande procura por parte dos estrangeiros face àquilo que tínhamos há cinco anos, nomeadamente francês, brasileiro, mercado asiático (que agora diminuiu um bocadinho). Neste momento, estamos também a abranger o mercado de luxo, com casas de valor médio acima do normal, que estamos a começar a trabalhar e nos dá algumas transacções muito interessantes. Sendo um nicho, face àquilo que é a globalidade do mercado nacional, é algo que queremos contribuir para prestar um melhor serviço.

A última grande crise mundial surgiu, em parte, desta relação entre banca e mercado imobiliário. O que mudou desde 2007/2008 para agora? Em 2011/2012 tivemos uma crise do mercado imobiliário em Portugal, com os bancos a fecharem o crédito à habitação. E desde esse tempo, com o encerramento de alguns bancos e alterações do próprio mercado bancário, as mudanças foram grandes e os bancos estão muito mais cautelosos na atribuição de crédito. Em todo o caso, vivemos um período em que a banca começa a abrir um bocadinho mais, ainda que de forma mais cautelosa, o que, obviamente, vai ajudar a impulsionar o mercado imobiliário. Isso evitará que os erros do passado voltem a ocorrer num futuro próximo, quiçá amenizando uma eventual crise que venha a acontecer. Os bancos com os quais trabalhamos, têm sido um importante aliado da Remax, pelo que é fundamental mantermos e reforçarmos esta parceria com o mercado bancário para que o sector imobiliário se revitalize mais.

Sobre o futuro, qual a vossa margem de planeamento? A cinco, a 10 anos? Para ser sincero, em termos de mercado temos um plano a 20 anos. Hoje em dia, em termos financeiros, seria um absurdo trabalhar para mais do que três anos. Por isso, a nossa estratégia aponta para este período, no qual queremos recrutar mais agentes, dar mais e melhor formação, ter melhores agências para um impacto menos bom do mercado.

E em termos de quota de mercado? O mercado português ainda funciona muito na base da venda própria, ou seja os proprietários a desenvolverem a sua economia, o que representa cerca de 30% dos negócios. A nossa quota de mercado é muito parecida na Madeira como é no país, na ordem dos 22%, mas almejamos atingir os 40% de mercado em 2020. É um objectivo audacioso, mas como líderes do mercado, sempre nos regemos por marcar as tendências do sector imobiliário. Não vamos deixar de o fazer.