“O sector hoteleiro e turístico já paga muitos impostos”

Na última semana e meia tem sido bastante debatido o tema da taxa turística que o Funchal pretende introduzir nas dormidas. A sua posição não é contra esta medida, mas... Em primeiro lugar, é preciso dizer que ninguém gosta de pagar taxas, impostos. Evidentemente, estes foram criados, no fundo, para eu cidadão ou eu empresa poder colaborar em determinadas acções e prestação de serviços, à obtenção de determinados bens, para que eu melhore o ambiente onde estou inserido. É óbvio que a introdução de uma taxa turística deveria ser, primeiramente, o resultado de um entendimento entre uma região e os seus municípios. Porque o que há a fazer em termos de melhoria do produto em si, tem uma dimensão que ultrapassa a própria área territorial do município. Infelizmente não acontece e o que a legislação existente refere são as aplicações dessas verbas em termos municipais, de forma clara. Assim, defendo que quando se preparam os orçamentos regionais ou municipais, há que ter uma compatibilização orçamental para que quando se refere às taxas turísticas, sejam inseridas medidas que, efectivamente, melhoram o produto. Como cidadão, não me oponho drasticamente às taxas, mas não posso deixar de referir que, em primeiro lugar, o sector hoteleiro e turístico da Madeira já paga, efectivamente, muitos impostos.

É o caso do Grupo Porto Bay, que já tem uma dimensão relevante? Não posso deixar de referir que o que é imputável em tributação directa e indirecta, segurança social e aquilo que os meus colaboradores também já pagam, aquilo que o Grupo justifica em termos de impostos já ultrapassa os 14 milhões de euros. Quando se fala em juntar mais uma taxa, não estamos a partir do zero. Estamos a falar de um Grupo empresarial que já tem uma responsabilidade e que colabora financeiramente para o desenvolvimento de uma região. É preciso ficar isso bem claro e entendido, pois em particular o nosso contributo em sede de IRC é muito elevado, mas também em termos de contributo para o IVA. Há algo que é importante relembrar, que é a particularidade do Turismo no que diz respeito à sua importância para o meio onde se insere. É o único sector onde o IVA é cobrado localmente, ao contrário das exportações de produtos como vinhos, bordados, banana, etc, em que esse imposto é pago no destino. O Turismo traz gente, clientes a consumir. É evidente que para o reequilíbrio da economia, sobretudo quando se sente que há um decréscimo do poder de compra e da capacidade de consumo, o turista é o ideal, porque tem um bom nível de consumo. E este consumidor não vai, normalmente, utilizar serviços ou comprar bens que são, efectivamente, já subsidiados. É o melhor cliente possível para nós, mas também para a Região.

Ou seja, não concorda que seja para já, este ano? Posso dizer que foi gerado em sede de IVA pelo Grupo Porto Bay em Portugal um total de seis milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de valores que vale a pena ter em consideração quando abordamos as taxas. Mas, como dizia, continuo a considerar que se a aplicação da taxa for, em primeiro lugar, com o timing certo, para que quem pague seja o cliente e não a hotelaria, ou seja nunca antes do dia 1 de Novembro de 2019, que é o início do Inverno em relação ao qual iremos ainda negociar e poder, nessa altura, inserir esse preço. Se for antes, quererá significar que estaremos a assumir esse custo e não o cliente que está a pagar e a assumir esse custo. Há ainda outro factor que deve ser tido em conta, pois como cidadão entendo que as taxas turísticas devem ter dois objectivos. Por um lado, servir para melhorar a qualidade do destino, em tudo o que sejam infra-estruturas e actuações que melhorem e distingam a Madeira face aos concorrentes, quiçá cobrar mais para ser directamente ressarcido desse valor investido. Por outro lado, é evidente que o aumento do consumo gerado pelos turistas contribui para aumentar de certa forma a pressão sobre zonas que antes não existia. Este fazer perigar o ambiente, a coexistência em determinadas regiões, áreas ou actividades, deve ter um contributo da nossa parte. Ainda há dias, colegas meus referiam-se ao risco que os cruzeiros representavam para o Funchal, nomeadamente o facto de estes turistas quando cá chegam sujarem mais, utilizam mais equipamentos, etc. Mas é preciso não esquecer o que representam os cruzeiros para a Madeira, para o porto, para a cidade. Não podemos ser hostis a esse segmento de mercado, mas também temos de reconhecer que estas pressões são muito definidas no tempo, no dia da utilização do porto, geram sobreutilizações que os serviços municipais têm que corresponder, reforçando verbas e despesas em relação às quais todos nós, agentes do turismo, também devemos ser solidários.

Mas não é só no Funchal... Naturalmente com a utilização do teleférico do Monte, a Zona Velha, a Rua de Santa Maria, que geram alguma concentração de pessoas, tem de haver um sentimento, por parte do sector privado, em relação a esta responsabilidade acrescida ao município. É verdade que se sairmos do Funchal e vemos a utilização das levadas, essas áreas que, evidentemente, carecem de um tratamento mais cuidado para garantirmos a nossa qualidade como destino turístico, têm que ser solidariamente assumidas pelo sector. Agora, se vamos falar, como eu li que uma das verbas seria consignada ao Matadouro do Funchal em 4 milhões de euros, tenho de perguntar afinal em que é que esta infra-estrutura tem a ver com a garantia da qualidade do destino ou com algum impacto que o turista tenha tido. Há aqui um ambiente de bom senso que nos leva a pensar que, quando houver a aplicação da taxa, ela terá de ser co-gerida por uma comissão com representantes do sector municipal, do sector público e do sector privado. Assim temos a garantia de haver, por parte do sector privado, um sentimento de que aquilo que quer que seja efectivamente feito está a ser concretizado no devido tempo. Esse objectivo ficou claro na posição do presidente da Câmara do Funchal, o que é de enaltecer, embora tenhamos sido surpreendidos pela medida anunciada na comunicação social. Se for respeitado o limite de um euro por dia até ao máximo de cinco dias, que corresponderá à estadia média do destino, estamos receptivos mas que seja aplicada a partir de 1 de Dezembro de 2019.

Ou seja, só daqui mais de um ano e meio... Fomos informados que a autarquia ainda está no início do processo. É importante que se perceba que mais de 80% do tráfico turístico para a Madeira é feita através do operador turístico, que assinam contratos com um ano de distância, ou seja acabamos de negociar tudo o que é o inverno de 2018/19 e verão de 2019. Isto quer dizer que a inserção do valor da taxa nos contratos só poderão ter passagem para o cliente final ou para o operador. Tudo o que seja antes, significará uma assunção deste valor por parte da hotelaria. E se tivermos em conta que há uma média regional de gasto por turista que não chegará aos 70 euros, quer dizer que uma aplicação de 2 euros representará mais de 3% das receitas. Se compararmos com o IVA, que tem o valor de 5%, o simples facto deste ser um imposto sobre valor acrescentado, a quota que é reservada ao hoteleiro para pagar, evidentemente, não é os 5%. Será isso menos aquilo que está descontado a montante. Diria que o impacto de uma taxa como esta, em relação aos valores médios da hotelaria, poderão representar tanto ou mais do que o valor do IVA. Isto tem de ser entendido pela Câmara para que nos permita podermos passar, atempadamente, para o operador e o cliente final.

“Temos 11 Savoy’s a crescer no alojamento local”

Os números mostram que há quebras do mercado alemão e do inglês, logo os dois principais emissores de turistas para a Madeira. Como analisa essa situação, olhando ao futuro? A memória humana é muito curta. Isto quer dizer que os eventos positivos e negativos que vão acontecendo têm algum tempo para fazer esquecer as coisas que ocorrem no passado. Nos últimos anos, se bem que a Madeira tenha um determinado tipo de cliente que não é necessariamente o mesmo daquele que anda a viajar em toda a bacia do mediterrâneo, a saltar de um destino para outro, muitos dos nossos clientes estiveram nos anos anteriores na Turquia, Tunísia, Espanha, Itália. A sucessão de eventos que fez perigar a validade de destinos, levou um, dois anos sem que efectivamente algo aconteça e, sobretudo, porque há grandes investimentos e interesses da grande operação turística europeia na zona oriental do Mediterrâneo, porque os preços dos terrenos, das construções e do custo a mão-de-obra eram muito baratos, gerava um potencial de negócio muito grande dos grandes mercados como o alemão, britânico, escandinavo, Benelux. Desde a Primavera Árabe e seguintes acontecimentos essa procura quebrou, só que os investimentos estavam feitos, os operadores precisavam de recolocar os aviões que estavam em terra. Durante uma fase divergiram para a bacia ocidental do Mediterrâneo, só que quando os primeiros sinais de alguma paz, mesmo que muito conjuntural foi ocorrendo nessa zona, naturalmente começam a derivar para esses destinos. Temos de considerar na Madeira a clientela que é muito fiel – no caso do Porto Bay temos 40 e muitos por cento de repetentes, que nos dão esta longevidade de relação -, mas quando as ofertas voltam a estar disponíveis nesses mercados como Egipto e Tunísia, que fizeram campanhas fortíssimas para voltar a ter esses clientes, é evidente que temos de sentir esse impacto. É esse momento que atravessamos.

E quais são as alternativas que se colocam? Temos de pensar isso e em que ambiente é que tem de ocorrer. Não é só alguma quebra de procura, mas também porque há um aumento da oferta na Madeira. Fala-se sempre no grande problema que vai ser o novo Savoy, criando um ambiente de algumas disfunções da relação da oferta e da procura. Só que esse hotel terá 1.200 camas e, actualmente, já estão contabilizadas 13 mil camas no alojamento local. Quer dizer que temos 11 Savoy’s. Antes, tínhamos conhecimento que existiam 4 a 5 mil camas há cinco ou 10 anos. Agora, são 13 mil camas contabilizadas, 11 mil das quais serão legais, que competem nos mesmos termos que um Savoy. Os turistas chegam de avião e o lugar nesses aparelhos que cá chegam é que são co-geridos entre gente que vai para um Savoy e também para o alojamento local. Fazer face a esta situação é particularmente importante. É fundamental para a Madeira se precaver e estar munida de parceiros, dois ou três, TAP, easyJet, Transavia e outros que queiram também fazer cá uma nova sede no transporte aéreo para madeirenses, emigrantes e turistas. Isso tem de ser feito a partir do destino e não através dos operadores.

Por falar nisso, a mobilidade é um problema de difícil resolução... É fundamental redefinir-se qual é o potencial que a Madeira tem e as capacidades que tem de atrair novas companhias, porque o aumento da oferta não só vai servir o sector turístico, como o dos emigrantes, mas sobretudo o residente. Um dos maiores problemas que se colocam ao preço dos transportes aéreos para a Madeira, sobretudo ao preço dos residentes, é que há uma clara disfunção entre a oferta e a procura. Também é preciso garantir que em aeroportos como Lisboa e Porto há ‘slots’ para alimentar esse tráfego. Todo o fenómeno da mobilidade para a Madeira tem de ser ligada a factores que não apenas o preço da viagem, mas sim pela frequência de voos que contribuirá para uma maior rede de transportes que alimente o destino com mercados alternativos como o Brasil, os Estados Unidos, etc.

‘Madeira Fever’ explicado por quem percebe

Recentemente ocorreu um surto de norovírus em hotéis na Madeira, mas que António Trindade lembra não é caso único, muito menos isolado ou sequer pouco frequente. Este pode ser transmitido pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminados, causando sobretudo surtos de gastroenterite. Estas epidemias localizadas ocorrem quando grupos de pessoas passam um tempo em relativa proximidade física em local confinado, como em cruzeiros, hospitais, restaurantes, escolas, etc. Pode ser transmitido também através da tosse.

O hoteleiro refere que este vírus é conhecido no meio por ‘Madeira Fever’ (Febre da Madeira), porque ocorre nesta época de maior frio quando há muita chuva na ilha. “As concentrações de humidade, levam as pessoas a estar mais em ambiente fechado, a grande maioria dos casos são trazidos pelos visitantes (o vírus é gerado em ambientes mais frios), ocorrendo nas zonas onde há contactos, sobretudo, manuais. Embora benigna, é desagradável”.

António Trindade adianta que, “historicamente, a Madeira sempre teve, sobretudo nos períodos de Inverno, de chuva, quando há grandes contrastes de temperatura com os nossos principais mercados, basta uma pessoa trazer esse vírus, propaga-se com uma maior facilidade porque os turistas estão em ambientes mais fechados, estão mais concentradas no hotel. Convenhamos que também nas escolas é nestas alturas que ocorrem maior predominância desses surtos. Há escolas em que metade dos alunos fica em casa. Não é um caso específico de um hotel A ou B, ocorre transversalmente e tem essa principal causa.