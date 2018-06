Tem de pagar 700 euros para evitar prisão em caso de viagens--fantasma

Marco Morillo, o técnico de informática madeirense que forjou talões de embarque e facturas de 26 viagens de avião entre Funchal e Lisboa que lhe permitiram receber indevidamente 720 euros em subsídios de mobilidade, foi condenado a um ano de prisão pelo crime de falsificação de documento. A pena é suspensa na condição do arguido pagar 700 euros à associação Adenorma no prazo de sete meses.

Em sentença com data de 29 de Maio, a juíza Elsa Serrão deu como provado que o “burlão”, de 38 anos de idade, inventou 26 viagens-fantasma entre Abril e Julho de 2014 para receber o reembolso do apoio público que é pago nos balcões dos CTT. “Não revelou qualquer arrependimento em julgamento quando confrontado com a abundante prova contra si”, observou a magistrada judicial. M. F. L.