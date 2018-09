“Tem de haver exclusividade de facto”

Ana Rita Cavaco representa 74 mil enfermeiros, no papel de bastonária da respectiva Ordem. Ao DIÁRIO, fala da sua visão sobre a enfermagem em Portugal e dos serviços de saúde. Nesse âmbito, lembra as palavras da Procuradora Geral da República, que disse estar instalada uma máfia no sector. Na Madeira, há coisas boas e más, como faltar acabar com os enfermeiros estagiários.

É, muitas...