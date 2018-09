Teles quer navio mas Emanuel dispensa “artificialismos”

Foi durante a viagem à Área Protegida da Ponta do Pargo que o presidente da Câmara da Calheta reiterou o desejo à secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais de o município fazer parte da estratégia do Governo Regional que prevê criar um roteiro de mergulho em recifes artificiais instalados. Carlos Teles disse mesmo estar “disponível para comparticipar os custos de uma...