TEF de mala na mão em nova produção

O desafio lançado ao Teatro Experimental do Funchal no âmbito dos 130 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias deu frutos e dele nasce um espectáculo a partir do livro ‘Uma Tragédia Portuguesa’, romance do autor madeirense João França (1908-1996), editado no ano passado. ‘Um Homem só - Emigrações’ estreia no dia 21 de Junho. É uma adaptação de Eduardo Luíz, que assume aqui também o papel de encenador. Para ver nesta sala até ao dia 24, ou num outro palco depois, durante a itinerância que vai manter até ao final de 2019.

Tanto o livro como o espectáculo têm por base a emigração portuguesa. A história é a de um homem que parte para França na década de 60 clandestinamente e que ao saber que está a ser traído arrisca o regresso a casa para a vingança. É também o drama deste português que uma vez saciada a sua sede, tenta voltar ao país de acolhimento, sem sucesso.

A França foi durante a ditadura escape para muitos portugueses que queriam fugir à guerra colonial. O livro é um retrato crítico ao regime de Salazar que perseguia os que tentavam escapar, mas que beneficiava das remessas que os emigrantes enviavam para Portugal.

Cinco actores dão corpo às muitas personagens da aventura, entre as principais e as secundárias. Nas que são âncora, Delfino Pinto interpreta ‘Pedro dos Anjos’; Sandra Cardoso é ‘Rosalina’, a mulher com quem Pedro dos Anjos se casou; Xavier Miguel interpreta o ‘Cigano’; André Rodrigues veste a pele do espanhol ‘Manolo’, o indivíduo que ajuda Pedro a dar ‘o salto’; e Eugénio Cabral será ‘Silva da Marinha’, descrito como um duro, mas bom sujeito.

O grande número de personagens e a rapidez com que entram e saem de cena é um dos desafios desta nova produção. Outro é criar um formato que se adeque à itinerância. ‘Um Homem só - Emigrações’ pretende chegar aos vários pontos da Madeira e por isso a nova produção do TEF tem cenário, desenho de luz e outras questões mais técnicas pensadas nesse sentido.

João França é madeirense, viveu grande parte da sua vida em Lisboa, tendo trabalhado como jornalista em palcos internacionais para o jornal O Século. A par de escrever notícias, publicou esta obra e escreveu para Teatro, estando a sua dramaturgia reunida em livro.

Duas estreias em preparação

Neste momento, a par do novo trabalho do TEF, a Associação Teatro Experimental do Funchal tem também em preparação uma outra estreia, do Oficina Versus Teatro, grupo de teatro inclusivo residente. ‘O Outro Lado dos Pássaros’ estará em cena no Cine-Teatro Santo António a partir de terça-feira e até ao dia 3 de Junho.