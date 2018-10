TEF apresenta versão de ‘Tristão e Isola’

O Teatro Experimental do Funchal (TEF) tem um novo espectáculo para a infância. ‘Tristão e Isola’ estreia no dia 17 de Novembro, mantendo-se em cartaz até ao próximo ano com sessões para escolas e para o público em geral. Para ver no Cine-Teatro Santo António.

A 144.ª produção teve como ponto de partida a lenda clássica e é uma adaptação da responsabilidade de Eduardo Luíz, director...