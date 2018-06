Tecnovia regulariza troço final

A regularização e canalização da Ribeira de Santa Luzia, no troço entre a Ponte do Bazar do Povo e a Ponte Dom Manuel, orçada em cerca de 3,8 milhões de euros, será hoje adjudicada em Conselho de Governo à empresa Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A. e compreende a requalificação de um troço com 191 metros da Ribeira de Santa Luzia em que as muralhas em pedra serão mantidas.

O projecto inclui também a construção de uma ponte pedonal, mesmo em frente à Rua dos Ferreiros, ligando os troços ‘31 de Janeiro’ e ‘5 de Outubro’.

Os trabalhos terão uma duração prevista de 11 meses e estão incorporados na obra de reconstrução e regularização da ribeira de Santa Luzia, a qual, por sua vez, deu sequência ao projecto de construção dos açudes (quatro em cada uma das três principais ribeiras da cidade do Funchal).

Segundo o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, todas estas obras “inserem-se num conjunto de acções levadas a cabo pelo Governo Regional, em toda a Região, visando a implementação de medidas estruturantes, no âmbito das suas competências, capazes de minimizarem os efeitos associados aos escoamentos torrenciais que regularmente assolam a Madeira e em particular a vertente sul da ilha”.

“São obras que são feitas na sequência dos acontecimentos do 20 de Fevereiro de 2010 e que pretendem trazer maior segurança e mais tranquilidade às populações. Também se aproveitará para corrigir eventuais problemas na ribeira e ou nas pontes que a atravessam, bem como ainda nos taludes sobranceiros”, explica o governante.

Amílcar Gonçalves lembra ainda que “a dimensão e a complexidade das obras a realizar, praticamente em toda a extensão da ribeira de Santa Luzia, ditaram a fragmentação das intervenções em várias empreitadas de construção”.

Em termos gerais, as intervenções a fazer incluem o rebaixamento da ribeira numa profundidade média de 2,6 metros, mediante a realização de estruturas provisórias ancoradas, o revestimento/reforço da secção rebaixada, com o recurso a estruturas de betão contra ventadas e o reforço da fundação das muralhas com o recurso a pregagens autoperfurantes.

A empreitada inclui o alteamento de muros para cotas compatíveis com os níveis do dimensionamento hidráulico, a construção de muros-guarda, do tipo muretes em betão armado, selados à muralha existente e com 1,30 metros de altura e a reparação pontual das muralhas em alvenaria. A obra vai promover ainda o rebaixamento da ribeira sob as pontes.

Ribeira de Santa Luzia absorve 25 milhões de euros

Para além desta fase, há uma outra, em concurso actualmente (em processo de audiência prévia) e que se refere ao troço entre os Viveiros e a Fundoa de Cima, orçada em 11,5 milhões de euros.

Se juntarmos aos cerca de 9,5 milhões gastos no troço da ribeira já concluído (entre a Ponte do Bettencourt e os Viveiros), teremos que só na Ribeira de Santa Luzia o Governo Regional investiu 25 milhões de euros em obras consideradas fundamentais para a segurança de pessoas e bens na cidade do Funchal, fresca que está a memória da trágica aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.