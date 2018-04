Tecnologia aliada ao conhecimento

O avanço tecnológico é inevitável. Com o ‘cavalgar’ da informação e fenómenos associados à modernização de múltiplas ferramentas, o DIÁRIO, a NOS Madeira e o Casino da Madeira organizam no próximo dia 3 de Maio, no Centro de Congressos, a primeira de duas sessões das ‘Conferências de Inovação e Futuro’, um projecto que irá bordar os desafios de um cenário em constante evolução tecnológica, desmistificando e actualizando o conhecimento sobre os temas desta ciência.

Esta conferência, que conta também com a parceria da Católica Lisbon – Business & Economics, da Start-Up Madeira e do M-ITI, juntamente com o apoio do banco Santander Totta, trarão vários oradores de renome, que irão ser desvendados ao longo das próximas semanas, sendo que o primeiro deste leque é Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas de Informação pela Université Piere et Mair Curie.

Esta conferência de um dia, terá como principal objectivo envolver toda a comunidade, especialmente da área empresarial e académica.

Temas em discussão

Os temas a discutir neste primeiro evento irão debruçar-se em áreas como a Inteligência Artificial (IA) e blockchain, mais concretamente criptomoedas.

Em relação ao primeiro ponto, a utilização da Inteligência Artificial, possibilita o desenvolvimento de aplicações inovadoras capazes de expandir de forma extraordinária os nossos sentidos e habilidades intelectuais, assimilando esses pensamentos em máquinas conscientes.

Sendo assim, algumas das questões que se colocam a 3 de Maio, sobre a Inteligência Artificial, prendem-se com os desafios sociais. Estará a sociedade preparada para um intelecto que simule a inteligência natural? Como podem ser considerados estes seres? Terão direitos e deveres? Questões que necessitam de reflexão e às quais obterá resposta no Centro de Congressos da Madeira.

Outro dos temas a abordar será a bitcoin, ou criptomoeda, uma moeda virtual criada em 2008, descentralizada e não patrocinada nem emitida em nenhum país. Para movimentar estas moedas virtuais é necessário resolver complexos algoritmos em criptografia, através de um computador ou ‘smartphone’.

Alguns especialistas afirmam que a maior ‘mina’ de bitcoins do mundo tem as suas instalações na China, no topo de uma montanha a uma altitude tão elevada que são necessárias garrafas de oxigénio para lá chegar. Um local secreto, onde não existe rede de telemóvel e onde as comunicações são feitas através de vídeo-chamada. Estes entendidos dizem ainda que neste local existem centenas de computadores onde os trabalhadores resolvem problemas criptográficos que validam transacções monetárias em todo o mundo, gerindo uma quantia avaliada em sete milhões de euros.

Considerada a moeda do futuro, que pode ser utilizada por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, será este o ponto de viragem nos sistemas financeiros? Como nasceu este conceito e que riscos comportam o uso desta nova tecnologia? Tudo para descobrir nas ‘Conferências de Inovação e Futuro’.

Nestas conferências haverá um preço especial para estudantes. Existe também a possibilidade dos interessados almoçarem junto dos oradores. Amanhã haverá mais novidades em relação ao valor dos ingressos, locais de compra e outras informações relevantes.

O próximo encontro está agendado para o mês de Outubro, com outros temas em carteira, sendo que serão abordados os últimos ‘gritos’ da tecnologia.

Paulo Cardoso do Amaral já está confirmado

O primeiro orador anunciado é Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas de informação (Université Piere et Mair Curie). O português é também licenciado em Engenharia de Telecomunicações Sistemas e Computadores (IST). MBA em Gestão Internacional pela Universidade Católica. Paulo Cardoso do Amaral é também professor auxiliar convidado da Católica desde 1996, onde é Coordenador do Executive Master in Management with a specialization in Digital Innovation e lecciona nos mestrados, licenciaturas e no The LisbonMBA, é também professor convidado no MBA das Universidades de Tsinghua em Pequim, Tongji em Xangai e Solvay em Bruxelas. Foi CIO na Portugal Telecom e Grupo CGD, administrador do Grupo Sinfic e é actualmente empresário e administrador de empresas na área do turismo e hotelaria.