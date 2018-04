Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica reunidos

O Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região reuniram-se, pela primeira vez, ontem, no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos. Um encontro que contou com a participação do secretário regional da Saúde, do presidente do IASAÚDE, da presidente do Conselho de Administração do SESARAM e da directora clínica.

Na ocasião, Pedro Ramos manifestou o desejo e a disponibilidade para, conforme for sendo possível, aumentar o número de técnicos ao serviço do SESARAM. Neste momento são 200, dos 300 que existem na Região. Mas, como afirmou o secretário, são essenciais à concretização de um serviço de saúde de excelência como aquele que o Governo Regional diz pretender para a Região.

Os 200 técnicos que integram os quadros do SESARAM distribuem-se por 18 profissões.

A representante dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica relembrou que, depois do reconhecimento da carreira em 2017, a luta agora é pela valorização dos profissionais enquanto licenciados. Algo que passa pela negociação, a nível nacional, entre os sindicatos e o Governo da República. E. P.