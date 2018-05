Teatro traz artistas nacionais

A Madeira recebe a segunda edição da peça de teatro ‘ID – A Tua Marca na NET 2.0’. Uma iniciativa do Centro de Internet Segura (CISpt) que, de forma lúdica, pretende sensibilizar os jovens para os riscos e oportunidades associados ao uso da Internet, que traz à Região artistas nacionais. Pedro Górgia, o actor de ‘Morangos com Açúcar’ e ‘Jardins Proibidos’, Alexandre da Silva, uma das caras da série humorística da SIC ‘Malucos do Riso’, e Tiago Aldeia, da novela ‘Doce Tentação’ da TVI, constituem o elenco desta aposta no teatro educativo.

O interesse e adesão do público jovem tem suscitado muita procura, estando já prevista a presença de mais de 400 alunos e as receitas angariadas revertem para uma causa solidária, anualmente apoiada por este projecto.

Dada a relevância que esta temática assume em termos da política educativa, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na estreia de ‘ID – A Tua Marca na NET 2.0’ na actuação agendada para a Ponta do Sol.

O projecto, fruto de um consórcio nacional, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, será amanhã, apresentado no Fórum Machico e no Centro John dos Passos (Ponta do Sol), pelas 10h30 e pelas 15 horas, respectivamente.