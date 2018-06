Teatro no Porto Santo é um caso de sucesso

A ilha dourada tem vindo a viver, nos últimos anos, grandes momentos culturais, através do grupo de teatro da Associação Cultural do Espírito Santo (ACES).

A prova está na casa cheia do auditório do Centro Cultural de Congressos do Porto Santo para as duas sessões da peça ‘O Doente Imaginário’ de Moliére, levado à cena no passado fim-de-semana e que terá nova sessão já amanhã, pelas 21 horas, uma apresentação que o grupo espera ter novamente sala esgotada.

O grupo de teatro da ACES que há 11 anos decidiu relançar a actividade nesta área cultural, aposta essencialmente em comédias.

Lucília Sousa, actriz que pertence a esta colectividade desde o início, refere que “quem pôs tudo isto a funcionar foram efectivamente os responsáveis por esta associação”. “Deram-nos formação, e pouco tempo depois arrancamos com um pequeno texto, que apesentamos ao público”, explica ainda, acrescentando que tiveram também uma formação com o actor Élvio Camacho. “Foi muitíssimo importante, porque fizemos logo a seguir uma peça maior”, diz. “Temos vindo sempre a crescer com peças mais desafiantes e de maior responsabilidade, e com maior diversidade de textos e sempre na base da comédia de diferentes autores”.

Sempre com casa cheia

Segundo relatam ao DIÁRIO, terá sido Martins Júnior, outrora pároco do Porto Santo, que impulsionou a criação de algumas associações culturais naquela ilha. O teatro terá sido uma nas actividades desenvolvidas.

Lucília Sousa diz que o facto do teatro ter sido um sucesso em outros tempos, deu força aos responsáveis pela ACES e aos actores para ressurgir com grande força. A aposta não foi em vão. “Temos sempre a casa cheia. Na última peça que apresentamos, tivemos de fazer sete sessões, e sempre com casa cheia, o que é uma situação que deixa toda a gente admirada. É realmente um caso de sucesso”.

Apesar do sucesso, esta associação, para continuar, precisa de apoios governamentais e camarários. Em relação esta situação Lucília Sousa admite que, embora seja actriz e logo não tem responsabilidades a esse nível, precisam de apoios, como aquele atribuído recentemente pela Sociedade de Desenvolvimento que cedeu o auditório “para podermos ensaiar o que é muitíssimo importante para a preparação, é muito importante o movimento de palco”.

Sonho de subir ao palco do Baltazar Dias

Embora já tenham sido convidados para actuar no AMOTEatro e em Câmara de Lobos, um dos sonhos da ACES e dos seus actores é o de subir ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Uma das coisas das coisas que nos orgulha é termos ouvido, no ano passado pela RTP Madeira, que não somos profissionais, mas agimos como profissionais. Isto para nós foi um grande elogio. Agora, devíamos nos expandir e ir a outros palcos, mas precisamos sempre de apoios para a estadia e não só”, diz Lucília Sousa que garante que este projecto da ACES é para continuar.

Grupo tem entre 10 a 15 elementos

O grupo de Teatro da ACES tem entre 10 e 15 elementos, dependendo das peças que apresentam. “O elemento mais novo é o Luís, e o mais velho é a Lucília Sousa” disse Sandra Santos, uma das actrizes mais antigas do grupo e que mais faz rir as plateias com o seu dinamismo e a sua sempre boa disposição em palco.

Esta actriz diz ao DIÁRIO que o sucesso do grupo é simples: “quando o produto é bom é bom”. “É o facto de serem pessoas conhecidas, são pessoas cá da terra, que têm os seus locais de trabalho, mas que numa peça fazem outro papel. Por isso há curiosidade, mas também pela simpatia que as pessoas têm por nós”, disse ainda.

A comédia é o género por excelência que estes actores e actrizes gostam de apresentar. E é assim porque como diz Sandra Santos, porque “eu gosto de rir” e acrescenta, “porque as pessoas perguntam logo: é para rir? É comédia?”.

E a relação com o público é sempre muito importante. “Esta simbiose é fulcral para o sucesso dos grupos de teatro”.

“As pessoas aplaudem sempre a meio da peça e outras riem-se. Como na nossa mais recente peça, ‘O Doente Imaginário’ que teve muita comédia do início até ao fim o que foi muito bom para o público estar sempre bem-disposto”.

Ir ao Baltazar Dias é também um sonho para Sandra Santos, pois “só peso do palco é uma grande responsabilidade, mas quando lá chegássemos... partiríamos a louça toda”, disse entre risos.