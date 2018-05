Teatro, música e tradição

Formaram-se em Abril de 2015 e logo venceram o Festival Cantar Abril, em Almada, com a recriação do tema “Já o tempo se habitua”, de José Afonso. As vozes ganharam projecção de Norte a Sul do país (e em Barcelona) e novos projectos surgiram. As Maria Monda já passaram pela Casa da Música, Museu do Fado , Teatro Municipal São Luiz ou pelo Misty Fest e, agora, chegam à Madeira para apresentar dois espectáculos que integram as celebrações da Festa da Flor: primeiro, no Sábado, com um concerto a três vozes à capela, apoiadas por instrumentos de percussão; depois no Domingo, quando mostram “Aquela nuvem e as outras”, uma performance de teatro-música que Tânia Cardoso, uma das artistas, define ao DIÁRIO como “uma estória e baile para todos”.

É que as Maria Monda não são um trio qualquer. Sofia Adriana Portugal, Susana Quaresma e Tânia Cardoso queriam “explorar o potencial do canto polifónico à capela e a força da percussão”, conta Tânia, e o repertório junta peças do cancioneiro popular lusófono e ibérico e criações originais. Mas não só: quiseram aprofundar “três identidades vocais tão distintas entre si, para cantar a terra e a poesia”, já que já tinham espaço noutros projectos musicais, em harmonia com “as identidades artísticas e formação” de cada cantora. Tânia com o projecto de música portuguesa Canto Ondo (cantar da terra e da poesia); Sofia com o Mina; e Susana nos Les Secrets des Roys e Al’Arido (projectos de música antiga/barroca).

Só que estas artistas são mais do que vozes portentosas e intérpretes de canções. Para elas, a música sempre andou paralela à representação e foi mesmo no mestrado em Artes Performativas, variante Teatro-Música da Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisboa) que se conheceram: “Trabalhamos entre o teatro e a música, através de projectos musicais e teatrais” e daí terem formado o colectivo A Monda Teatro-música. E para quê? Explica a artista que falou com o DIÁRIO: “Trabalhamos em serviços educativos de museus, bibliotecas ou cine-teatro, com todas as infâncias, acreditando no potencial do público escolar e familiar”. Nos Dias da Música CCB 2018, por exemplo, estrearam o espectáculo “No início era um jardim!”, para crianças até cinco anos, e disponível no próximo ano lectivo para actuações em cine-teatros, bibliotecas e espaços culturais.

Sobre a estreia das Maria Monda na Madeira, diz a secretária regional do Turismo e Cultura ao DIÁRIO: “Estamos a falar de uma importante associação entre o património artístico e musical e o património edificado, que assinala, da melhor forma, o terceiro fim-de-semana da Festa da Flor”. Paula Cabaço enaltece a importância da “Fortaleza de São Tiago e da Casa Museu Frederico de Freitas, espaços emblemáticos do património e oferta cultural”, que “acolhem um projecto de excelência numa intervenção multifacetada que se espera surpreendente e a marcar, mais uma vez e da melhor forma, o calendário das festividades em homenagem à Flor, prolongadas, pela primeira vez, a quatro semanas”.

SÁBADO: CONCERTO

Tem lugar no Forte de São Tiago, às 18 horas. É um espectáculo de três vozes femininas à capela, percussão, que viaja pelo cancioneiro tradicional português e criações originais do grupo: “Numa homenagem à terra-mãe, de nome Maria”, explica Tânia.

DOMINGO: TEATRO-MÚSICA

Apresentado na Casa Museu Frederico de Freitas, às 10 horas, ‘Aquela nuvem e as outras’ é teatro-música para famílias com crianças a partir dos 3 anos: “É m projecto de promoção do livro e da leitura, com repertório do cancioneiro tradicional português e alguns poemas do livro “Aquela nuvem e outras”, de Eugénio de Andrade. Foi uma estória concebida no âmbito das “Histórias de Musear”, do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2014”. A história duas amigas lavadeiras, que andam sempre com nuvens em cima da cabeça! (...) Terminamos com um grandioso baile para cantar e dançar, onde ninguém pode faltar”, convida a artista. A entrada é livre.